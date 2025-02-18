Арт-коллаборация Шкатулки и Лехи Q.jay163

14 февраля 2025 года в Москве состоялась презентация арт-коллаборации бренда украшений ручной работы «Шкатулка» и современного художника Лехи Q.jay163. В рамках коллаборации была создана лимитированная коллекция из 25 уникальных комплектов парных подвесок.

В основе художественного проекта — воплощение идеи глубокой связи между человеком и его питомцем. Каждый комплект представляет собой пару подвесок, предназначенную для владельца и его питомца. Особым элементом изделий стали авторские иллюстрации Лехи Q.jay163. Каждое изображение — это маленькая история, разработанная таким образом, чтобы изделия перекликались друг с другом, подчеркивая визуальную и смысловую связь между человеком и животным. В процессе работы особое внимание было уделено используемым материалам: подвески выполнены из натуральных материалов и полностью гипоаллергенны, что делает их безопасными как для человека, так и для животных. Они не просто дополняют образ, а напоминают о том, что любовь бывает безусловной, а дружба — вечной.

Шкатулка — московский бренд украшений, основанный мастерицами Катей Березиной и Юдит Шалумовой. Философия бренда строится на уверенности и естественности, символом которых стала балерина — олицетворение грации, силы и свободы. В своих коллекциях бренд использует исключительно натуральные материалы, создавая сезонные коллекции, каждая из которых рассказывает историю внутреннего мира человека через уникальные изделия ручной работы.

Леха Q.jay163 — современный художник, родом из Тюмени, который с 2021 года живёт и работает в Москве. Его творчество охватывает живопись, инсталляцию, граффити и комикс, в которых он через жанр Гонзо журналистики исследует социальные и культурные противоречия. Используя своего аватара — обезьянку, Q.Jay поднимает вопросы жизни маргинальных сообществ. Он сотрудничал с инди-исполнителями и брендами, создавая принты для одежды и графическое оформление меню для ресторанов. Участник множества выставок, включая сольные проекты в галереях Москвы и международные события, такие как Comic Arts Brooklyn. Также он организатор резиденции Zakat в Тюмени. Работы художника публиковались в Forbes, The Village и Calvert Journal.