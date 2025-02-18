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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойМоскваАрт-коллаборация Шкатулки и Лехи Q.jay163

Арт-коллаборация Шкатулки и Лехи Q.jay163

editor
By editor
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подвески - украшения

14 февраля 2025 года в Москве состоялась презентация арт-коллаборации бренда украшений ручной работы «Шкатулка» и современного художника Лехи Q.jay163. В рамках коллаборации была создана лимитированная коллекция из 25 уникальных комплектов парных подвесок.

В основе художественного проекта — воплощение идеи глубокой связи между человеком и его питомцем. Каждый комплект представляет собой пару подвесок, предназначенную для владельца и его питомца. Особым элементом изделий стали авторские иллюстрации Лехи Q.jay163. Каждое изображение — это маленькая история, разработанная таким образом, чтобы изделия перекликались друг с другом, подчеркивая визуальную и смысловую связь между человеком и животным. В процессе работы особое внимание было уделено используемым материалам: подвески выполнены из натуральных материалов и полностью гипоаллергенны, что делает их безопасными как для человека, так и для животных. Они не просто дополняют образ, а напоминают о том, что любовь бывает безусловной, а дружба — вечной.

Шкатулка — московский бренд украшений, основанный мастерицами Катей Березиной и Юдит Шалумовой. Философия бренда строится на уверенности и естественности, символом которых стала балерина — олицетворение грации, силы и свободы. В своих коллекциях бренд использует исключительно натуральные материалы, создавая сезонные коллекции, каждая из которых рассказывает историю внутреннего мира человека через уникальные изделия ручной работы.

Леха Q.jay163 — современный художник, родом из Тюмени, который с 2021 года живёт и работает в Москве. Его творчество охватывает живопись, инсталляцию, граффити и комикс, в которых он через жанр Гонзо журналистики исследует социальные и культурные противоречия. Используя своего аватара — обезьянку, Q.Jay поднимает вопросы жизни маргинальных сообществ. Он сотрудничал с инди-исполнителями и брендами, создавая принты для одежды и графическое оформление меню для ресторанов. Участник множества выставок, включая сольные проекты в галереях Москвы и международные события, такие как Comic Arts Brooklyn. Также он организатор резиденции Zakat в Тюмени. Работы художника публиковались в Forbes, The Village и Calvert Journal.

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