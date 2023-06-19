С успехом завершились гастроли Белгородского театра в Петербурге

Белгородский государственный академический драматический театр им. М.С. Щепкина впервые посетил Санкт-Петербург. 16, 17 и 18 июня на Большой сцене Молодёжного театра на Фонтанке белгородцы показали одни из лучших своих спектаклей – «Ревизор», «Катерина Измайлова», «Ужин дураков».

Пресс-конференция в ТАСС: Алевтина Сатикова, Федор Болтин, Семён Спивак, Ольга Романецкая

Ольга Романецкая и Виталий Слободчук на открытии

Накануне гастролей состоялась пресс-конференция «ТАСС», в которой приняли участие председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин, художественный руководитель Молодежного театра Семён Спивак, директор театра Ольга Романецкая, художественный руководитель Белгородского драматического театра Виталий Слободчук и главный режиссер Виталий Бгавин.

«Театр, который без малого уже 90 лет ведёт свою историю, ни разу не был представлен на афишной карте Санкт-Петербурга, и мы очень признательны коллегам за то, что они делают такой смелый шаг – представляют свои спектакли искушенному зрителю нашего города! Я уверен, что все три постановки будут оценены зрителями по достоинству» – отметил Федор Болтин.

Молодёжный театр на Фонтанке и Белгородский драматический театр им М.С. Щепкина «дружат» уже десять лет, за это время Молодёжный театр четыре раза побывал на гастролях в Белгороде в рамках фестиваля «Актеры России – Михаилу Щепкину», Семен Спивак поставил на сцене БГАДТ спектакли «Касатка» и «Идиот».

«Белгород – редкий город по атмосфере, он добрый и отзывчивый, в нем благодарный зритель. Но самое главное – в Белгородском театре замечательные артисты. Я СФОРМУЛИРОВАЛ ДЛЯ СЕБЯ, ЧТО Театр – это завод по производству духа, и БГАДТ выпускает «продукцию», которая поднимает дух человека» – рассказал Семен Спивак.

Виталий Слободчук отметил, что несмотря на положение в Белгородской области, «люди в театр ходить не перестали»!

– «Дух российского человека не убить. Мы везём в Питер лучшее! И очень надеемся, что зрители заметят и оценят театральный Белгород».

Виталий Бгавин объяснил выбор гастрольных спектаклей, которые приехали в Северную столицу:

– Нам хотелось показать наш театр с разных сторон – стилистически, жанрово и по направленности работы с различными режиссерами. «Ревизор» – верен традициям, «Катерина Измайлова» – спектакль новаторский, «Ужин дураков» – легкая комедия, но умная и поучительная.

– Искушенный петербургский зритель» действительно оценил постановки Белгородского театра. При полном зрительном зале прошел первый гастрольный спектакль «Ревизор», комедия Н.В. Гоголя. Публика стоя аплодировала гостям, благодаря за возможность насладиться «настоящей русской классикой.

– Сердца зрителей покорила и «Катерина Измайлова», русская мистерия по очерку Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» – очень сильная постановка с великолепной актёрской игрой и музыкальным оформлением, которая заставляет содрогаться и думать!

– Завершающим гастрольным спектаклем стал «Ужин дураков» по пьесе француза Франсиса Вебера – чудесный и смешной спектакль для отдыха, но заставляющий задуматься о человечности.

Сцена из спектакля «Ревизор»

Сцена из спектакля «Ужин дураков»

Сцена из спектакля «Катерина Измайлова»

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