Секреты «Алых парусов-2023»: кто станет ведущими легендарного праздника?

Дмитрий Хрусталев и Ида Галич станут ведущими праздника «Алые паруса-2023». 24 июня они первыми поприветствуют выпускников с главной летней сцены страны и станут их проводниками в будущее.

Галич и Хрусталев ровно в 22.00 выйдут на самую технологичную сцену страны этого года. Она будет в полтора раза больше, чем год назад: высота верхней точки 24 метра, ширина – 70 метров. На Дворцовой уже установлен металлический каркас, завершается монтаж плунжеров и различных трансформационных механизмов. Вес металлоконструкций составляет более пяти тонн. Во вторник, 20 июня, скелет покроют три тысячи экранных модулей, установят два трансляционных экрана, заполнят сценическое пространство декорациями, световым и видеооборудованием.

Ильдар Ишниязов, менеджер инженерно-технического отдела Фабрики АРТ:

- Декорационный конструктив будет вписан в общую концепцию. При создании декораций использовались металл и композитный материал, часть элементов с глянцевым покрытием для усиления визуального эффекта.

Уже в эту субботу, 24 июня, сцена превратится в портал, покажет, какое будущее ждет вчерашних школьников, будет трансформироваться и меняться у всех на глазах.

Лидия Бутузова, генеральный продюсер концертной части «Алых парусов-2023»:

- Изначально все увидят только одну сцену. Из-за того, что в этом году мы используем большее число плунжеров, чем в прошлом году, она будет в постоянном движении. Она превратится в три площадки. Постоянная смена декораций и определенные технические секреты создадут ощущение, что сцен далеко не три, а зрители смогут попасть в иное пространство.

Для выпускников на Дворцовой выступят самые популярные российские артисты: Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Хедлайнером станет группа «Чайф».

Прямую трансляцию концерта звезд эстрады, красочное водно-пиротехническое шоу и проход брига «Россия» в акватории Невы можно будет увидеть в эфире Пятого канала, на сайте Пятого и его официальных группах в социальных сетях. Начало трансляции в 22.00 24 июня.

Праздник «Алые паруса» после длительного перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного банка «РОССИЯ», Пятого канала и Правительства Санкт-Петербурга.

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