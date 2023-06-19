Театр, фотография, слово – в Магадане завершился масштабный творческий фестиваль «Территория»

Чем живет современное искусство, что вдохновляет деятелей культуры и какие темы волнуют зрителей – ответы на эти вопросы раскрыл III фестиваль современного искусства «Территория. Магадан». Спектакли, выставки, лекции, мастер-классы, иммерсивные променады – а всего 42 мероприятия состоялись в Магадане с 9 по 15 июня. Площадками фестиваля, которые посетили более 4 000 зрителей, стали Магаданский музыкальный и драматический театр (ММДТ), Магаданский областной театр кукол, городской парк «Маяк», а также Магаданский областной краеведческий музей. Фестиваль организован Фондом развития культуры и современного искусства «Территория», Московским музеем современного искусства (ММОМА) и крупнейшей российской золотодобывающей компанией «Полюс».

Одним из первых и самых ожидаемых в программе стал спектакль-концерт «Фрида» о жизни и творческих поисках гениальной мексиканской художницы Фриды Кало – эту роль исполнила Дарья Мороз под музыку аккордеониста-виртуоза Петра Дранга. Моноспектакль о творчестве яркой фигуры русской поэзии ХХ века – поэтессы Анны Ахматовой дал молодой российский актер и режиссер Дмитрий Сердюк.

Сильные эмоции испытали зрители аудиовизуального перфоманса «ДЕТСТВО. КОРОМЫСЛИ. Глава 3» Лаборатории современного искусства из Новосибирска и Международного театрального фестиваля «Толстой» и зрители философской комедии «Дыры» Мастерской Брусникина. Исполнители перфоманса раскрыли малоизвестные и интересные страницы русского фольклора, авторы «Дыр» напомнили о злободневном – о рутине в жизни человека и его обращении к безграничной Вселенной.

Жемчужинами фестиваля стали работы победителей проекта «Полюс. Золотой сезон». Спектакли «Рассекая волны» Городского драматического театра г. Шарыпово (Красноярский край), «Человек в закрытой комнате» театра «Поиск» из Лесосибирска и «Двенадцать присяжных» иркутского Центра современного танца «Профессиональное движение» подняли извечные вопросы любви, служения, выбора, подтолкнули зрителей к новым размышлениям.

Театрально-музыкальный вечер «Ловля бабочек в ночное время» артиста театра и кино Сергея Чонишвили стал ярким завершением программы, посвященной театру. В спектакле звучали отрывки из сочинений самого Чонишвили, а также фрагменты произведений Франка Веная, Анри Мишо, Андре Конт-Спонвиля, Карла Сэндберга, Юрия Нестеренко, Александра Ерёменко, Роберта Пенна Уоррена. Музыка вечера рождалась прямо в зрительном из импровизации Аркадия Марто и Андрея Гончарова на сцене, а также дополнялась композициями по мотивам произведений композитора и пианиста Олега Белова, резидента телешоу «Вечерний Ургант», автора саундтреков ко многим российским фильмам, сериалам и мультфильмам.

«Фестиваль «Территория» — это всякий раз удивительный калейдоскоп современного искусства. Его зрители открывают для себя самобытные и неординарные работы, узнают новые имена поистине талантливых актеров, режиссеров, художников. Для участников фестиваля, особенно для коллективов из малых городов, – это возможность заявить о себе, погрузиться в динамичный мир современного искусства, почерпнуть новые умения. Поэтому для нас важно приглашать больше участников из наших регионов, оказывать им поддержку и, конечно, искать новые форматы работы. Уверена, что в следующем году фестиваль станет достойным продолжением того праздника искусства, что прошел в Магадане», - сказала директор по связям с общественностью золотодобывающей компании «Полюс» Виктория Васильева.

Ярким штрихом фестиваля стал иммерсивный аудиоспектакль-променад «У меня слезы оттого, какое здесь море синее» режиссера Александра Шумилина. Спектакль был подготовлен театральной компанией «немхат» из Перми и Мобильным художественным театром (МХТ) и шел все дни фестиваля на улицах Магадана и побережье Охотского моря.

Также состоялись традиционные читки пьес современных драматургов – пьесы «Kill Кит» Евгении Юсуповой, «Август – 6» Андрея Иванова и «Василисса» Марии Малухиной. Эти произведения вошли в шорт-листы российских драматических смотров.

Для участников профессиональной программы – специалистов из области культуры прошли лекции и мастер-классы ведущих актеров, режиссеров, композиторов, театральных критиков и других профессионалов. В качестве наставников выступили актриса театра и кино, арт-директор фестивалей «Территория. Магадан» и «Территория. Kids», заслуженная артистка России Юлия Пересильд; театровед, преподаватель, руководитель литературно-драматической части Хабаровского ТЮЗа Анна Шавгарова; театральный продюсер, файндрайзер, директор фонда современного искусства «Территория» и фестиваля «Территория. Kids» Екатерина Якимова; исполнительный продюсер и технический директор фестиваля «Территория. Магадан» Станислава Миронова и другие.

Впервые в этом году фестиваль «Территория. Магадан» сделал профессиональную программу открытой для всех молодых специалистов сферы культуры и искусства из регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Также по традиции в образовательной профпрограмме приняли участие предстатели театров-победителей конкурса «Полюс. Золотой Сезон» – коллективы из Лесосибирска, Норильска, Иркутска, Якутска и Красноярска.

«Профессиональная программа — важная составляющая всех проектов Фонда развития культуры и современного искусства «Территория» более 17 лет. Мы получили 63 заявки, объявив OPEN CALL, а наши эксперты отобрали 24 слушателя из 15 городов: Магадана, Красноярска, Тюмени, Мотыгино, Челябинска, Уссурийска, Новосибирска, Якутска, Нюрбы, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Иркутска, Магадана, Владивостока, Кемерово и Казани. Молодые талантливые специалисты из сферы культуры и профессионально занимающиеся театром, заинтересованные в создании своих творческих проектов, получили возможность приехать и принять участие в серии лекций, творческих встреч, тренингов, обсуждений и паблик-токов с практиками и теоретиками современного искусства, режиссерами, ведущими театральными деятелями и художниками, среди которых актриса Юлия Пересильд, композитор Петр Дранга, актер Сергей Чонишвили, режиссерка Полина Кардымон, эксперт Юлия Клейман, режиссер Александр Шумилин, продюсер Екатерина Якимова, хореограф Александр Фролов и другие»,– отметила Екатерина Якимова, директор фонда «Территория».

Выставочная программа фестиваля «Территория. Магадан» была подготовлена ММОМА при поддержке «Полюс». Специально для фестиваля создана фотовыставка «Возможности всесторонней коммуникации», в ее основе фотографии и экспонаты музея. Выставка, посвященная современному общению и его формам, будет открыта в Магадане до 20 августа.

«Мы очень рады снова представить магаданскому зрителю произведения из коллекции Московского музея современного искусства. В этом году мы сфокусировались на возможности показать именно фотографии, занимающие значительное место в собрании нашего музея. Общая тема выставки — коммуникация, ее средства, виды и возможности — показалась нам очень близкой к основной идее самого фестиваля «Территория» — выстраивание прочных и многогранных культурных связей во всех областях искусства с регионами нашей страны. Выставка, которая продлится практически до конца августа, является логичным продолжением и памятью о прекрасном фестивале современного искусства, оставляя возможность продлить наш общий праздник», – подчеркнул Василий Церетели, исполнительный директор ММОМА.

Фестиваль, призванный содействовать развитию культурной жизни регионов Сибири и Дальнего Востока, является совместным проектом крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс», Фонд развития культуры и современного искусства «Территория» и Московского музея современного искусства (ММОМА). Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. В этом году мероприятия фестиваля были приурочены к 70-летию Магаданской области.

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