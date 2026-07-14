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Москва

Салтыков-Щедрин – без срока давности

By: editor

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Самохвалов А.Н. Иллюстрация к повести "История одного города"

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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин был большим чиновником и ещё более великим писателем. Дела государевы он исполнял в разных городах Отечества – вице-губернатором в Рязани и Твери, председателем Казенных палат в Пензе, Туле и Рязани, литературная же его деятельность связана с журналами «Современник» и «Отечественные записки», в них он был редактором.

Салтыков-Щедрин прекрасно знал нравы провинциального чиновничества, об этом можно прочитать в «Губернских очерках». Его слово – сатирическое, сильное – главное на выставке, ибо данный писатель характерен именно что словом, которое десятилетиями не устаревает на Руси. Оно хлесткое, будь то образы градоначальников, купцов и негоциантов, исправников и простолюдинов: «…Нонече вон пошли везде выдумки — ничего и сообразить-то нельзя. Цена-то сегодня полтина, а завтра она рубль; ты думаешь, как бы тебе польза, аи выходит, что тебе же шею наколотят; вот и торгуй!»

Служебные документы, архивные материалы и, конечно, иллюстрации служат зеркалом его деятельности на пути чиновника, писателя и критика. Что-что, а наши отечественные иллюстраторы знали и понимали русскую классику как мало кто. Сергей Алимов, Александр Самохвалов создали совершенно гротесковые, с одной стороны, с другой – реалистичные до узнавания – образы героев и персонажей произведений Салтыкова-Щедрина. Но главное, конечно, слово. Писатель на него был мастер.

Марина АБРАМОВА

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