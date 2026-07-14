Виктор Лосев: возвращение на Арбат через полвека

В Доме философа Алексея Лосева открылась выставка, посвящённая столетию его однофамильца – живописца Виктора Лосева (1926–1995). Экспозиция «Полвека en plein air» – это не просто собрание картин, а путешествие по местам, где художник черпал вдохновение. Искусствоведы называют его «советским импрессионистом», и эта выставка становится символическим возвращением мастера на одну из его главных московских сцен – старый Арбат.

Удивительная особенность его творческого пути – отсутствие мастерской. Виктор Лосев писал исключительно с натуры, прямо на улицах, в парках, у рек. Его работы никогда не залёживались в хранилищах: они мгновенно находили новых хозяев – друзей, случайных прохожих, туристов. Так сложился своеобразный «рассредоточенный музей», разбросанный по квартирам и домам. Сегодня эти разрозненные полотна стали настоящим кладом для искусствоведов и историков, изучающих повседневную жизнь советского города.

Главные точки на карте творчества Лосева – Волгоград, Горячий Ключ, Москва, Саратов и Торжок с их окрестностями. Именно в этих городах в рамках юбилейной программы «100 друзей художника Виктора Лосева» (поддержанной Президентским фондом культурных инициатив) проходят выставки. А 15 мая в Волгограде открылся первый стационарный Музей Виктора Лосева – итог десятилетнего исследования музеолога Дмитрия Грушевского, начатого ещё в 2016 году при помощи Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Особое место в биографии живописца занимает московский Арбат. Здесь его заставали в 1949-м, 1952-м и 1980-м годах – чаще всего у дома № 33, где с 1941 по 1988 год жил и работал философ Алексей Лосев (ныне там библиотека и мемориальный музей). Но настоящим ритуалом стало его августовское возвращение на пешеходный Арбат с 1985 по 1987 год – именно тогда улица обрела новую жизнь, а художник влился в сообщество уличных живописцев. Каждое лето он приезжал в столицу, чтобы запечатлеть москвичей и городской пейзаж.

Нынешняя выставка в Доме А.Ф. Лосева – это не просто дань памяти, а настоящее возвращение художника на любимую арбатскую мостовую. Его работы снова зазвучали в том самом ритме, который он так любил – шумном, живом, солнечном, полном случайных встреч и мгновенных зарисовок. Полвека спустя Виктор Лосев вновь здесь, на Арбате, и его кисть продолжает говорить с нами на языке света и воздуха.

Изображения предоставлены пресс-службой НПО архитектуры, градостроительства и дизайна