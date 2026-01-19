Оплата публикаций

Более 300 тысяч человек посетили выставку Музея Победы об истории сотрудничества России и КНДР

editor
Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

В Музее Победы продлили работу выставки «Плечом к плечу» до 31 марта 2026 года. Это решение было принято в связи с большим интересом к выставочному проекту у посетителей. Масштабная экспозиция, посвященная сотрудничеству России и КНДР, открылась в музее на Поклонной горе 13 октября, и за три месяца ее посетили более 300 тысяч человек. Среди гостей выставки — представители Министерства культуры РФ, Верховного народного собрания и и министерств КНДР, Герои России, школьники и студенты, иностранные делегации из разных стран.

«Культурно-исторический проект «Плечом к плечу» рассказывает о многолетнем сотрудничестве и взаимопомощи России и Корейской Народно-Демократической Республики. Выставка проникнута атмосферой нерушимой дружбы, которая зародилась ещё 80 лет назад», — отметили в Музее Победы.

Выставка дает объёмный и достоверный взгляд на все грани сотрудничества: от установления дипломатических отношений между СССР и КНДР 12 октября 1948 года до подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами в июне 2024-го. Материалы экспозиции рассказывают, как советские и корейские воины плечом к плечу боролись с японскими милитаристами за свободу корейского народа, за торжество справедливости и добра, за мир на нашей планете, а после победы во Второй мировой — также плечом к плечу, на протяжении десятилетий отстаивали суверенное право на выбор собственного пути развития и близких нам ценностей.

В экспозицию вошло около 300 экспонатов — как подлинных предметов, так и оцифрованных фотодокументальных материалов из фондов Музея Победы, а также восьми музеев и архивов России. Это фотографии, документы, оружие, награды, личные вещи участников событий, форма советских и корейских военнослужащих. Среди раритетов — пистолет Ким Ир Сена и его характеристика, которую составил начальник Управления Советской гражданской администрации в Северной Корее генерал-майор Николай Лебедев, вышитое на шелковом полотне письмо Сталину от жителей Северной и Южной Кореи, советские плакаты, посвященные борьбе корейского народа, денежные знаки КНДР и уникальные снимки.

Так, например, выставка рассказывает о поездке Ким Ир Сена в Москву, о помощи Советского Союза военнослужащим КНДР во время Корейской войны 1950-1953 годов – подвигу советских летчиков в небе над Кореей посвящены многочисленные документы, фотографии и личные вещи героев. Отдельный раздел экспозиции посвящен идеологическому братству и развитию научного, образовательного, культурного и экономического сотрудничества двух государств в период с 1960-х до конца 1990-х годов: обучению северокорейской молодёжи в советских учебных заведениях, поставкам станков и оборудования, помощи советских специалистов в восстановлении разрушенной войной экономики, строительстве новых промышленных и социальных объектов.

Заключительный раздел охватывает период взаимоотношений России и КНДР с 2000 года по наши дни. Выставку дополняют многочисленные подарки от жителей КНДР руководителям и гражданам Советского Союза.

Партнеры проекта — Министерство иностранных дел РФ, Посольство КНДР в Москве, Министерство культуры КНДР, Государственный исторический музей, Музей современной истории России, Центральный музей Вооружённых сил РФ, Центральный музей Военно-воздушных сил, Центральный архив Министерства обороны РФ, Российский государственный архив социально-политической истории, Российский государственный архив кинофотофонодокументов, Научно-исследовательский институт (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил РФ, информационное агентство РИА Новости. Большой вклад в наполнение предметами заключительного раздела выставки внесла журналист, общественный деятель, депутат ГД РФ Марина Ким. Проект был создан по поручению Министерства культуры Российской Федерации.

