В Центре художественной экспертизы имени И.Е. Репина завершилось исследование более 70 рисунков А.В. Куприна

В Центре художественной экспертизы имени И.Е. Репина завершилось масштабное исследование коллекции графических работ Александра Васильевича Куприна (1880–1960). Специалисты проанализировали более 70 произведений, провели точную атрибуцию и датировку рисунков, выявили особенности техники и метода работы художника.

Исследование охватило широкий временной диапазон: от ранних работ 1910-х годов до послевоенной графики 1950-х. Наиболее многочисленной оказалась так называемая крымская серия рисунков, которая потребовала особого внимания экспертов.

Такой разный Крым

Образы Крыма занимают значительное место в творчестве А.В. Куприна. Впервые художник побывал на Крымском полуострове в 1910-х годах — в Ялте и Бахчисарае. В исследуемой коллекции хранятся два редких примера ранней пейзажной графики художника — 1913 и 1916 годов. Именно в это время Куприн впервые обратился к пейзажу. В работах 1910-х прослеживается влияние кубизма и сезаннизма, что характерно для объединения «Бубновый валет», в которое входил мастер. На этих рисунках заметны твердые геометричные линии и ломаные силуэты. И вместе с тем в них уже ощущается реалистичное восприятие природы, к которому художник окончательно придет в дальнейшем. Пейзажные рисунки этого времени являются редкостью и имеют большое значение для изучения эволюции стиля мастера.

Ключевым для графического наследия А.В. Куприна стал период 1920–1930-х годов — время становления художника как мастера реалистического пейзажа, а также расцвет в его творчестве крымской темы. С 1926 по 1930 год Куприн совершал ежегодные поездки в Крым. Он регулярно бывал в Бахчисарае, который особенно полюбил. В 1932–1933 годах создание крымской серии на какое-то время прервалось и возобновилось уже в 1934-м. Последний «крымский» период — 1945–1957 годы, когда художник вернулся в послевоенную действительность. Тогда он побывал в Феодосии (1946–1947), Гурзуфе (1947–1948) и снова в любимом Бахчисарае.

Среди рисунков представлены многочисленные виды узких тихих улочек Бахчисарая, уютные дворики, виды на городские мечети (Орта-Джами и Шехер-Устю) и, конечно, выразительные скалистые пейзажи окрестностей, панорамные виды города сверху, пейзажи с высокими тополями. Некоторые мотивы повторяются и варьируются: можно проследить, как А.В. Куприн искал новое пластическое решение и работал при различном освещении. На рисунках изображены природные и культурные памятники Крыма. Это выразительные скалы в долине реки Чурук-Су, которые прозвали «Бахчисарайскими сфинксами», или «Стражами Бахчисарая», из-за их причудливых форм, и руины средневековой Генуэзской крепости в Судаке, и врата средневекового города-крепости Чуфут-Кале, и армянские храмы XIV–XV веков в Феодосии. Важно, что Куприн запечатлел довоенные виды крымских городов и памятников. На послевоенных рисунках мастера отражен масштаб разрушений.

Также в коллекции обнаружены два портрета крымских татар, что крайне редко встречается в наследии А. В. Куприна. Данные работы демонстрируют интерес художника, не только к месту, но и к людям, к этнике и культуре народов Крыма.

Систематизация и датировка: научный подход к искусству

В ходе исследования особую сложность представляло определение времени создания рисунков. На некоторых листах имеются авторские подписи и даты, часть рисунков — с владельческими подписями и штампами собрания наследников А.В. Куприна, однако большинство композиций мастера, к сожалению, не подписано. Эксперты провели сложную работу по систематизации графики: рисунки были распределены по темам, изображенным мотивам и стилистике, соотнесены между собой по типу использованной бумаги и размеру листов, сопоставлены с датированными произведениями. Благодаря технико-технологическому и искусствоведческому исследованию время создания всех работ было точно определено. На основе полученных данных специалисты составили таблицу, которая позволяет проследить определенные закономерности в развитии графического творчества А.В. Куприна и будет полезна для дальнейшего изучения наследия мастера.

Эскизы как ключ к пониманию живописных полотен: закономерности творческого метода

Важным подтверждением точности датировок стало выявление ряда подготовительных эскизов к известным живописным полотнам А.В. Куприна:

Бахчисарай. Вид на Салачик. Цыганская слободка. 1926. Холст, масло. 60х89. Тульский музей изо. искусств

Бахчисарай. Татарский дворик. 1926. Холст, масло. 96х107. Ростовский музей изо.искусств

Бахчисарай. Чурук-Су. Полдень. 1926. Холст, масло. 84 х 116. ГРМ

Тополя. Бахчисарай. 1927. Холст, масло. 89х125. ГТГ

Уличка с тремя фигурами. 1927. Холст, масло. 72х106. Курская картинная галерея

Улочка в Бахчисарае. Полдень. 1928. Холст, масло. 67х89. ГРМ

Бахчисарай. Сумерки. 1928. Холст, масло. 95х116. Белгородский художественный музей

Улочка в Бахчисарае. Около 1930-х. Известна по открытке.

Пейзаж. Крым. 1930-е. Холст, масло. 68х103. Пермская художественная галерея

Бессемеровский цех. 1930. Холст, масло. 96х125. Рязанский художественный музей

Феодосия. Храм XIV века. 1930. Холст, масло. 61,5х78,5. ГРМ

Бахчисарай. Вечер. Река Чурук-Су. 1930. Холст, масло. 102×140. ГТГ

Бахчисарай. Переулок. 1935. Холст, масло. 72х104. Севастопольский художественный музей

Бахчисарай. Шеер-Устю. 1935. Холст, масло. 80х135. Самарский художественный музей

Бахчисарай. 1935. Холст, масло. 79х105. Пензенская картинная галерея

Бахчисарай. Глухой переулок. 1936. Холст, масло. 79х105. Частное собрание

Окрестности Бахчисарая. Пейзаж с луной и тополями. 1940. Холст, масло. 80х137. Мордовский музей изо. искусств

Бахчисарай. Общий вид с минаретом и тополем. 1926 (датировка требует уточнения, 1940-е). Холст, масло. 89×132. ГТГ

Всего было определено 18 эскизов.

Сопоставление графики и живописи Куприна позволило уточнить время создания рисунков и лучше понять процесс работы художника над масштабными произведениями. Так, А.В. Куприн уже в эскизе формировал композицию, которую затем практически без изменений переносил на холст. Для этого он использовал масштабную сетку, что обеспечивало точность в воспроизведении первоначального замысла. Одновременно при работе над рисунками мастер подписывал цвета, которые обнаруживаются и в его живописных работах.

Завершившееся исследование в Центре художественной экспертизы имени И. Е. Репина — важный этап в научном изучении и популяризации графического наследия Александра Васильевича Куприна. Детальный анализ столь обширной коллекции — большая редкость и удача. По его результатам удалось не только систематизировать и датировать значительную часть графических работ мастера, но и глубже понять его творческий метод, где графика играла определяющую роль при создании живописных полотен.

Полученные результаты открывают новые горизонты для изучения творчества А.В. Куприна и подчеркивают важность графики в его наследии.

Изображения предоставлены пресс-службой Центра художественной экспертизы имени И.Е. Репина