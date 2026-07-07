Музей Победы посетила делегация антифашистских активистов из Федеративной Республики Германии. Мероприятие состоялось в рамках программы, организованной Российским Союзом ветеранов.

Участники делегации возложили цветы в Зале Памяти и Скорби и почтили минутой молчания память советских граждан и военнослужащих, погибших в годы Второй мировой войны. После церемонии для гостей была проведена обзорная экскурсия по экспозиции «Путь к Победе».

Член президиума «Немецкого Совета Мира» и международного антифашистского информбюро в Москве Клаус Кох рассказал о целях визита. По его словам, делегация, состоящая из десяти человек, представляет различные регионы Германии. Основная задача поездки — предоставить возможность немецким гражданам, критически настроенным к русофобским настроениям и политике официального Берлина, получить объективную информацию о России. Кох подчеркнул, что, несмотря на распространённые в ФРГ стереотипы, значительная часть немецкого общества не разделяет антироссийских настроений и выступает против возрождения нацизма, что в современных условиях сопряжено с определёнными рисками.

В свою очередь, председатель городского комитета Немецкой коммунистической партии (DKP) Герд Брукс сообщил, что ежегодно организует в Торгау памятное мероприятие, посвящённое встрече советских и американских войск на Эльбе 25 апреля 1945 года. В текущем году в акции приняли участие более тысячи человек. Брукс напомнил о клятве, данной советскими и американскими воинами на восточном берегу Эльбы и высеченной на местном мемориале: «Никогда больше не должно быть войны». Участники шествия проходят через весь город с лозунгами мира, дружбы народов и сохранения памяти об освобождении от нацизма. Брукс отметил, что делегация прибыла в Москву, чтобы отдать дань уважения советским солдатам, пожертвовавшим жизнями ради освобождения Германии.

Он также подчеркнул, что антифашистское воспитание в школах и молодёжных организациях ФРГ после окончания войны было системным, однако сегодня, по его мнению, угроза нацизма сохраняется. Брукс выразил благодарность Советскому Союзу за освобождение немецкого народа от фашизма и заявил, что нынешний визит призван способствовать прекращению конфронтации. «Плохой конец будет не для России, а для нас», — резюмировал он.

В рамках визита делегация также посетит Красногорский филиал Музея Победы, который расположен в здании, где с марта 1942 года функционировал лагерь для военнопленных № 27, а с 1943 года — Центральная антифашистская школа для иностранных военнопленных.

Организатором программы выступил Российский Союз ветеранов при содействии Музея Победы.

Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва