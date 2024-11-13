Объявлены лауреаты в самой почетной номинации «Звезды Театрала»

Премия зрительских симпатий «Звезда Театрала» представляет троих лауреатов в самой почетной номинации «Легенда сцены». Напомним, победители в этой категории определяются без голосования по зрительским предложениям и утверждаются редколлегией журнала «Театрал» и Общественным советом премии. Награждение «Легенд сцены», как и других лауреатов, состоится 16 декабря в Театре им. Вахтангова. В этом году обладателями самой почетной награды станут:

Вера Алентова

Театральная карьера Веры Алентовой неразрывна связана с Театром им. Пушкина, куда актриса пришла в 1965 году сразу после Школы-студии МХАТ. Первой ролью на пушкинской сцене стала Райна в «Шоколадном солдатике» Бориса Равенских, а дальше было более 25 ярких спектаклей с участием актрисы. Сегодня Вера Алентова выходит на сцену в трех очень разных образах: основательницы «империи красоты» Хелены Рубинштейн («Мадам Рубинштейн»), милой старушки Генриетты Карловны («Семейка Краузе») и стильной и властной госпожи Аргант («Ложные признания»). Самой знаменитой киноработой с актрисой стал фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». С 2009 года Вера Алентова руководит актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.

«Легенда… Наверное, это человек, который своей жизнью оставил такой яркий след, что он доходит до нас даже сквозь века. В каждой профессии – свои легенды. Что касается актеров, то Мария Ермолова для нас легенда, Аркадий Райкин. Для Вахтанговского театра легенда – Юлия Борисова, для Театра Пушкина, который находится в бывшем здании Камерного театра – Алиса Коонен. Интересно про них читать – как они играли, какими их видели, какие эмоции испытывали от встречи с ними. Вообще, чем дольше я живу, тем больше легенд. Только сейчас это понятие стало таким размытым, увы», – считает Вера Алентова.

Владимир Васильев

Хореограф, режиссер, поэт, педагог, но главное – легендарный танцовщик ХХ века, названный «Богом танца». В историю балета Владимир Васильев вошел как новатор, оказавший влияние на последующие артистические поколения. Он работал с Григоровичем, Лавровским, Голейзовским, Якобсоном, Бежаром, Пети… Окончив Хореографическое училище ГАБТ, в 1958 году стал ведущим солистом Большого театра, позже был приглашенным солистом ведущих трупп мира. Поставил 14 оригинальных балетов, среди которых «Лебединое озеро» Чайковского, «Ромео и Джульетта» Прокофьева, «Икар» Слонимского, а также оперу «Травиата» Верди и два мега-спектакля для солистов, хора и балета. Возглавлял балетмейстерский факультет ГИТИСа, а в 1995-2000 был художественным руководителем-директором Большого театра.

«Легенда – слияние реальности и вымысла в единое невероятное целое. Легенда сцены – то же самое в конкретном месте. Это – результат позитивных чувств и эмоций, остающихся в памяти людей на долгое время», – отмечает Владимир Васильев.

Михаил Филиппов

50 лет актер служил в Театре им. Маяковского, куда пришел по окончании ГИТИСа в 1973 году. Начало карьеры Михаила Филиппова связано с режиссером Андреем Гончаровым и его спектаклями «Беседы с Сократом», «КПД одержимости», «Кошка на раскаленной крыше», «Трамвай «Желание»» и другими. Одними из самых известных работ актера стали император Наполеон в комедии Брукнера «Наполеон Первый» и старший из братьев Карамазовых. Петр Фоменко, с которым Михаил Филиппов работал в легендарном спектакле «Плоды просвещения», называл его «московским корсиканцем». В Театре Маяковского актер оставил за собой четыре главные роли – Рудольф в «Семейном альбоме», Кругосветлов в «Плодах просвещения», Кант в одноименном спектакле, Великатов в «Талантах и поклонниках» – и с 2023 года перешел в Малый театр, где играет Собакевича в «Мертвых душах» и Сальери в «Маленьких трагедиях». В кино Михаил Филиппов дебютировал в 1976 году – он сыграл в пятисерийном фильме «Красное и черное», снятом Сергеем Герасимовым по роману Стендаля.

«Для меня эта награда – очередная неожиданность. Я никогда не жду «премиальных» оценок того, чем занимаюсь. Спасибо зрителям за память и внимание. Это, конечно, честь для меня. Но формулировка «легенда сцены» очень смущает. К этой награде, как никакой другой, наверно, придется долго привыкать и разнашивать ее, потому что пока жмет», – говорит Михаил Филиппов.

Напомним, по инициативе дирекции премии трансляция церемонии награждения пройдет с переводом на русский жестовый язык. Таким образом организаторы премии стремятся создать равные возможности для всех зрителей, включая людей с нарушением слуха, любящих театр и голосующих за своих кумиров. Помогать в переводе на русский жестовый язык будут представители московского «Театра Мимики и Жеста».

Церемонию вручения «Звезды Театрала»-2024 ставит режиссер Александр Нестеров. В этом году на сцене Театра им. Вахтангова развернется битва цифрового и аналогового искусства. Режиссер вместе с участниками церемонии поразмышляет о том, как современные технологии сосуществуют с театром и воздействуют на него. Приоткроем небольшой секрет: образ ведущего будет практически отдельно написанной ролью в высокотехнологичном сюжете «Звезды Театрала».

Ведущими торжественной церемонии станут актриса Московского Губернского театра Карина Андоленко и актер Театра им. Вахтангова Павел Попов. Оба выступят в роли ведущих «Звезды Театрала» впервые.

Получить фарфоровую статуэтку Мима, символ «Звезды Театрала», в этом году могут Вениамин Смехов, Александр Домогаров, Юлия Снигирь, Евгения Крегжде, Иван Янковский, Евгений Цыганов, Лев Додин, Игорь Верник, Виктория Исакова, Марина Зудина, Иван Поповски и другие мастера театра.

За право называться лучшим спектаклем большой формы борются «Воскресение» Айдара Заббарова (Театр им. Ленсовета), «Собачье сердце» Антона Федорова (МТЮЗ) и «Холопы» Андрея Могучего (БДТ им. Товстоногова). Не менее сложный выбор предстоит зрительскому жюри и среди работ малой формы, где представлены «Кто убил Фриду Кало» Бориса Константинова (Театр кукол им. Образцова), «Повесть о Сонечке» Владислава Наставшева (Театр им. Вахтангова) и «Прозрачное солнце осени» Александра Коршунова (Театр «Сфера»).

Символом зрительской любви уже в 17-й раз станет фарфоровая статуэтка мима, которую вручат победителям в каждой из 17 номинаций премии. Второй год подряд ее специально для «Звезды Театрала» будет изготавливать подмосковная студия Дмитрия и Елизаветы Кургановых FarforMaestro.

«Звезда Театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За 16 лет существования Премия стала символом искренней зрительской любви и общественного признания, потому что ее лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри — многотысячная театральная аудитория России и десятков стран мира.