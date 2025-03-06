Турецкий хит «Оставь это ветру» появился в сети Интернет

Эксклюзивная премьера турецкого хита «Оставь это ветру», главные роли в котором исполнили Ханде Эрчел («Постучись в мою дверь») и Барыш Ардуч («Ворон») состоялась в онлайн-кинотеатре Иви. Эта яркая летняя картина расскажет историю Аслы и Эге — наследников крупного строительного холдинга, выбравших совершенно разную жизнь. Он — серфер, она — генеральный директор огромной компании. Их свел финансовый кризис и живописная бухта, будущее которой они видят по-разному.

Режиссером романтической комедии выступил Энгин Эрден, роли в проекте исполнили Ханде Эрчел, Барыш Ардуч, Гёзде Мутлуэр, Туглур Тулек, Шебнем Сонмез и другие.

Премьера фильма в российском кинопрокате состоялась 6 февраля при поддержке онлайн-кинотеатра Иви и кинокомпании Вольга. Светскую премьеру в Москве 31 января посетили исполнители главных ролей Ханде Эрчел и Барыш Ардуч, режиссер Энгин Эрден, звездные гости, а также несколько сотен поклонников турецкого кинематографа.

Эге Языджи и Аслы Мансой — наследники группы компаний Yazman, которые последний раз виделись, когда им было по пять лет. Эге окончил университет за границей, но, вернувшись в Турцию, отказался от поста в компании отца и выбрал простую жизнь серфера на пляже в Чешме. Аслы, обладающая острым умом и железной волей, заняла пост генерального директора. Однако финансовый кризис нанес большой урон компании, и единственный способ удержать ее на плаву — построить огромный отель в бухте, где живет Эге. Аслы уверена, что сможет получить его подпись на разрешении строительства в течение нескольких часов, а Эге надеется за один день избавиться от общества этой девушки