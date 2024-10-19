«Самый крутой проект»: KAYA заспойлерила старт нового шоу на ТНТ

Певица KAYA, чья песня «Вот и лето прошло» стала хитом этого года и взорвала все топовые чарты, опубликовала сторис в одной из своих соцсетей. Артистка разместила видеоролик со съемочной площадки нового шоу, название которого не раскрывается.

Среди известных участников нового проекта зрители заметили Ольгу Серябкину и Митю Фомина, DAVA и Стаса Костюшкина, а также ведущую Анфису Чехову и блогера Романа Каграманова.

Сообщается, что и сама KAYA примет участие в шоу, чтобы побороться за победу, а премьера проекта состоится уже в этом году: «Погнали! Скоро — самый крутой проект на ТНТ», — поделилась певица.