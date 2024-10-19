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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«РБК Стиль» впервые представит на ярмарке Cosmoscow собственный стенд с работами современных художников

editor
By editor
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Дмитрий Кавка. Декабрь 2023

Дмитрий Кавка. Декабрь 2023

Впервые медиа представит собственный стенд с групповой выставкой современных художников, произведения которых становились обложками печатных номеров «РБК Стиль» на протяжении нескольких лет.

Артем Филатов, Павел Пепперштейн, Никита Лукьянов, Устина Яковлева, Миша Никатин, Яков Хомич, Варя Павлова, Дмитрий Кавка, МишМаш, Дарья Емельянова, Оксана Горяева, Кирилл Доешвили, Эрик Булатов, Лев Повзнер, Александра Гарт, Лиза Бобкова — художники, произведения которых можно будет увидеть в экспозиции (стенд О56). Её состав отразит подход издания, основанный на работе с представителями разных поколений, школ и направлений.

Журнал начал создавать обложки с художниками с начала 2022 года. Каждое произведение автор воплощает специально для издания, фиксируя свое видение «здесь и сейчас», поэтому работы становятся отражением момента, открывают возможность для дискуссии, поиска и обретения актуальных смыслов. Трижды авторами обложек журнала становились художники-участники и художники года ярмарки Cosmoscow, сентябрьский номер украсила работа художницы года Cosmoscow 2024 Александры Гарт.

Лиза Бобкова. Октябрь 2024

Лиза Бобкова. Октябрь 2024

Октябрьский номер, который гости ярмарки увидят самыми первыми до выхода в продажу, посвящен теме диалога и его хрупкости. Автором обложки стала Лиза Бобкова, создавшая работу «Звук смеющегося зрительного зала».

«Каждая новая обложка погружает в мир образов и метафор своего автора. Это всегда путешествие, очень разное, но неизменно дающее возможность посмотреть и на себя самого, и на все окружающее через новую призму. Экспозиция представит эти авторские взгляды в новом контексте: они позволят из сегодняшнего дня увидеть себя и друг друга в ретроспективе нескольких лет», – говорит куратор проекта, шеф-редактор «РБК Стиль» Анастасия Каменская.

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