САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Легендарная «Касатка» возвращается на сцену Молодежного театра

1 декабря 2021 года «Касатка», спектакль-легенда Молодежного театра, был сыгран в 395-й раз и … покинул сцену. Он шел 22 года при постоянных аншлагах, был одним из лидеров зрительских симпатий, а в год премьеры возглавил рейтинг петербургских драматических премьер. География гастролей спектакля обширна, ему аплодировали в Москве, Магнитогорске, Тольятти, Тамбове, Ростове-на-Дону, Киеве, Париже, Берлине, Марселе, Милане… Зрители пересматривали «Касатку» десятки раз. Стало традицией каждый сезон в Молодежном театре открывать именно этим спектаклем.

И теперь любимый спектакль возвращается к зрителям. Сохранится оригинальное режиссерское решение, созданное Семеном Спиваком; яблоня с сочными плодами, придуманная художниками Мартом Китаевым и Михаилом Платоновым, вновь раскинет свои ветви на сцене театра. Но актерский состав изменится почти полностью. Главную роль - роль Марьи Косаревой - сыграет Алиса Варова, выпускница мастерской С. Спивака. Ее партнерами станут артист театра Андрей Кузнецов и ее соратники по обучению в мастерской и РГИСИ: Александр Тихановский, Василина Кириллова, Дарья Вершинина, Александр Рыбаков, Сергей Малахов, Руслан Бальбуциев, Ульяна Ворожейкина, Александра Прохорова. Зрители возобновленной «Касатки» смогут встретиться и со своими прежними кумирами – заслуженными артистами России Татьяной Григорьевой, Сергеем Барковским, Еленой Соловьевой, артистом Алексеем Одингом.

Лирическая комедия Алексея Толстого «Касатка», написанная в 1916 году, - добрая, романтичная сказка о счастливой любви. …Во второсортном гостиничном номере скучают бывшая эстрадная примадонна Марья Косарева, князь Бельский, живущий у нее на содержании, и неунывающий приживал Абрам Желтухин. Марью Косареву все любовно называют «касаткой» - «деревенской ласточкой», будто понимая, что ее душа создана для свободного полета. И действительно: поездка в деревню на свадьбу воспитанников тетушки князя перевернет и жизнь самой Марьи, и жизнь многих героев…

Продолжительность спектакля 3 ч 30 мин, с одним антрактом.

Где? Санкт-Петербург, Молодежный театр на Фонтанке.

Когда? 8 и 9 марта.

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