Премьера музыкального спектакля «Судьба» состоялась в Центральном Доме Российской Армии

7 марта, в канун Международного женского дня в Центральном Доме Российской Армии состоялась премьера музыкального спектакля «Судьба», зрителями которого стали женщины.

Вся постановка строится на интригующем сюжете, в основе которого постоянный спор противоположностей, которые могут уживаться в одном человеке и о тех масках, которые люди вынуждены носить в обществе, порой не замечая, как эта маска становится их второй сутью.

«Мы живем в такое время, когда у многих происходит переоценка ценностей, когда люди начинают испытывать дефицит в искренних чувствах. Наш мюзикл — это маленькая история о большой любви, помогающей двум сердцам пережить все жизненные невзгоды и противостоять ударам судьбы», - рассказала режиссёр-постановщик спектакля, художественный руководитель ЦДРА, заслуженный работник культуры Российской Федерации Ирина Титова.

Стоит отметить, что все музыкальные произведения, звучащие в постановке, являются авторскими, а роли главных героев исполняют артисты Центрального Дома Российской Армии. Зрелищность спектаклю обеспечивает переплетение диалогов, песен, музыки и сценического шоу, в котором важная роль отведена хореографии.

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