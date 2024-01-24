«Черевички» в Геликон-опере

В канун Старого Нового года Московский музыкальный театр «Геликон-опера» представил премьеру сезона – рождественскую сказку П.И. Чайковского, комико-фантастическую оперу «Черевички» по повести Н.В. Гоголя «Ночь перед рождеством». Постановщики спектакля – режиссер Сергей Новиков, дирижер Филипп Селиванов и художник Ростислав Протасов.

Ровно 150 лет назад появилась первая версия этого сочинения – она была написана композитором для участия в конкурсе Русского музыкального общества на создание оперы по повести Гоголя и сразу же оказалась отмечена главной премией в 1500 рублей. Однако первая премьера оперы, вышедшая в Мариинском театре под названием «Кузнец Вакула» в 1876 году, была принята прохладно. Но Чайковский так полюбил это сочинение, что решил усовершенствовать – добавил во вторую редакцию вокальные номера, облегчил оркестровку и в 1977-м в Большом театре продирижировал сам премьерой оперы, поставленной под названием «Черевички». С тех пор она стала излюбленной рождественской сказкой многих музыкальных театров. Теперь новый спектакль по этой опере, создающий ощущение радости и волшебства в дни зимних праздников, занял достойное место в репертуаре Геликона.

Театр встретил зрителя выставкой живописи в фойе, приглашающей проследить путь главного героя Кузнеца Вакулы на бесе через всю Российскую империю – от полтавской Диканьки, через Харьковскую и Московскую губернии в Петербург. Калейдоскоп пейзажей и портретов – от небольших хуторков до августейших особ – готовит к атмосфере спектакля, в котором ярко передан колорит запорожского села и императорской столицы.

Солоха - Ирина Рейнард, Пан Голова - Станислав Швец

Постановщики не стали актуализировать шедевр двух великих мастеров, пытаясь приблизить его к современности, они пошли по пути раскрытия именно авторского колорита сочинения. Сергей Новиков посчитал, что сочетание крестьянской Диканьки и парадного Петербурга времен Екатерины II, контраст которых подчеркнут создателями спектакля, наилучшим образом отвечает на вопросы нашего времени: «Дерзость рождает чудо, а настоящая любовь пробивается через бытовой меркантилизм. Характерный запорожский колорит и рождественский праздник дадут зрителям заряд позитива и уверенность в победе добра над злом». На карте современных постановочных опытов, изобилующих пристраиванием дополнительных смыслов к авторскому тексту опер, такой подход видится как свежее решение.

Следуя за оригинальными идеями самой веселой оперы Чайковского, постановщики приглашают слушателя в настоящую зимнюю сказку, в которой причудливо и неразделимо переплетаются серьезное и смешное, реальное и фантастическое, комическое и трогательное.

Сценография передает красочные образы заснеженной Малороссии и народного быта: изба мазанка с соломенной крышей и расписными стенами, украшенные национальной вышивкой салфетки, украинские костюмы, головные уборы с лентами, цветные тулупы, созданные Марией Высотской, – на этом фоне разыгрывается трогательная история любви Оксаны и Вакулы – персонажей, созданных и Гоголем, и Чайковским живыми и яркими, полными противоречивых чувств, испытывающих вовсе нешуточные страсти. Оксана в исполнении звонкого сопрано Валентины Правдиной то игриво капризна, то грустна и тревожна. Вакула в исполнении чувственного тенора Игоря Морозова мечется между любовью к возлюбленной и страхом отвержения, но в итоге выходит победителем в этой игре. Яркий образ матери Вакулы Солохи создала Ирина Рейнард – ее чертовка соблазнительна и искусительна. Одна из колоритнейших фигур спектакля – Бес в исполнении Константина Бржинского. Актерский ансамбль органично дополняют Михаил Гужов (Чуб), Станислав Швец (Пан Голова), Дмитрий Хромов (Панас) и другие артисты, участвующие в спектакле.

Бес - Контантин Бржинский

Сочетание современных возможностей видеопроекций (автор Дмитрий Иванченко) и машинерии, механизмами которой владеет сцена зала Стравинский Геликон-оперы, творят чудеса: воровство Луны, полет на бесе по звездному зимнему небу, лютая метель, исчезновение в огненной вспышке беса и черевичек – все это и многое другое происходит на глазах у изумленной публики.

Музыкальное целое под управлением Филиппа Селиванова выверено и стройно, рафинированные детали оркестровой ткани и отдельные голоса встраиваются в общую архитектонику естественно и пластично, а настроение, заданное дирижером, заряжает и артистов, и слушателя. Замечателен хор, привычно оттеняющий у Чайковского основную любовную историю (хормейстер Евгений Ильин). А колядки с выходом хористов в зал вовлекают в постановку и публику. Спектакль украшают также хореографические находки Эдвальда Смирнова, особенно привлекающие внимание на дворцовом балу, в который вторгается бес со своими шутками.

Оксана - Валентина Правдина

Для режиссера эта опера – про любовь, которая превыше всего – мелких бытовых ссор и материальных благ. Про любовь долготерпящую и всепрощающую, которая превосходит любую иллюзорную мечту – именно поэтому царские черевички, за которыми отправился Вакула в столицу по желанию Оксаны, чтобы совершить невозможное, исчезают в конце, уступая место настоящей любви и всеобщей радости. А реальность волшебного воплощения любой мечты, которой руководит сила любви, – еще одна красивая идея, украшающая эту рождественскую сказку.

«Черевички» – одна из самых любимых опер Чайковского, идеи которой не раз проникали в его дальнейшее творчество. Партитура, сделанная с любовью и проникнутая рождественским настроением, в постановке Геликон-оперы заиграла новыми красками, и отныне будет прекрасным подарком зрителю к зимним праздникам.

Евгения АРТЕМОВА,

Фото – Антон ДУБРОВСКИЙ, фотографии предоставлены пресс-службой театра «Геликон-опера»