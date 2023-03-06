САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Выставка «Жванецкий и Габриадзе. Линии» представлена в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской

С 6 по 26 марта 2023 в Театре им В.Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге пройдет выставка «Жванецкий и Габриадзе. Линии». На ней впервые будут представлены рисунки Резо Габриадзе к книгам Михаила Жванецкого, фрагменты рукописей этих изданий, редкие фотографии. И новая выставка, и ранее поставленный в этом театре спектакль «В осколках собственного счастья», который будет дан 6 марта, – оба события приурочены к 89-летию со дня рождения Михаила Жванецкого.

Михаил Жванецкий и Резо Габриадзе

Рисунки Резо Габриадзе

Выставка «Жванецкий и Габриадзе. Линии» – это повод вспомнить линию их дружбы. С одной стороны – писатель-сатирик, юморист, сценарист, телеведущий, актер, а еще и инженер-механик. С другой – сценарист, драматург, режиссер, художник, скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток, а по образованию журналист. Габриадзе — автор более 35 фильмов (он написал сценарии к самым любимым советским комедиям «Мимино», «Не горюй!», «Кин-дза-дза!») – свои рукописи всегда дополнял рисунками и эскизами.

Серию можно было бы назвать «Жванецкий и его герои». Или «Миша и портфель»… Она создавалась как вольные иллюстрации устных и письменных миниатюр и рассказов писателя. На листах – тонкие линии пером и тушью. С легкой размывкой постоянно возникает «Михал-Михалыч», чаще всего летящий или проносящийся в вихре то ли танца, то ли бега через «Шестидесятые», «Семидесятые», … «Двухтысячные» – это названия книг пятитомника Жванецкого. А он – то в японском халате, в пальто и, разумеется, длинном шарфе, то в виде этакого чертика, или на верблюде, то на руках у крупной дамы, – вроде и младенец, и с соской, а очки на носу и портфель зажат в руке. Даже на берегу речки, под яблоней в любимом одесском дачном садике – в одной руке всегда неизменный портфель, в другой – листочек, такой же, обыкновенный, по размеру, как и все рисунки на выставке. Рядом проносятся – в неспешном хороводе, как в кукольных спектаклях самого Габриадзе – соседи по даче, друзья по жизни, коллеги и партнеры по работе. Одесские улицы и берега, ленинградские улочки и парадные, московские дворики. Можно наслаждаться по отдельности пером Жванецкого или Габриадзе, но вместе они – просто уникальны.

Жванецкий, поздравляя Габриадзе, так говорил о друге: «Тебя любит и терпит бумага, тебя любит и терпит холст, тебя любят кисть и перо, тебя любят куклы, тебя любят актеры, тебя любят зрители… В нем вкус, юмор и разная жизнь, большими кусками, и что меня раздражает — он еще великий художник».

Кстати, Резо Габриадзе был известным книжным графиком, он оформил более 50 книг. Помимо семи книг Жванецкого, он проиллюстрировал книги А. Пушкина, Д. Хармса, пять книг А. Битова. Андрей Битов на одном из фестивалей сатиры и юмора в 1994 году предложил соорудить фигурку «Чижика-Пыжика» в Петербурге, на Фонтанке. Габриадзе воплотил идею в жизнь. Правда, жизнь у этого памятника складывается непростая, – скульптуру постоянно похищают, а потом восстанавливают.

Другой повод для встречи на выставке в театре – вспомнить и поговорить о ленинградской линии в истории жизни Жванецкого. В начале своей писательской и артистической карьеры он много писал для Райкина, Карцева и Ильченко, все они служили в Ленинградском театре эстрады и миниатюр (теперь это Театр Эстрады имени Аркадия Райкина). Жванецкий так писал о тогдашней своей деятельности: «Работаю в мелком жанре, рассчитанном на хохот в конце. Если слушатели не смеются, расстраиваюсь, ухожу в себя и сижу там. Чужой юмор не понимаю: в компанию лучше не приглашать…». Оставаясь в тени знаменитого Райкина, он был стоек. И жил на улице Стойкости, 19, в квартире 87, о которой вспоминал: «…в мою однокомнатную квартиру приходили Миша Барышников, Саша Володин, Саша Демьяненко, Сережа Юрский. Она находилась очень далеко от центра. Я даже когда-то писал, что там был слышен уже лай московских собак. Те, кто туда приезжал, выехать не могли… Поэтому возникали самые разнообразные связи…».

Наконец, линия театра. Жизнеутверждающая, исполненная пронизывающей печали и радости, красочная мозаика сюжетных линий переполняет и спектакль «В осколках собственного счастья», созданного режиссером Григорием Дитятковским по произведениям Жванецкого, – это и размышление о сегодняшнем дне и о том, что для нас является главным. О таких раздражающих понятиях, как совесть, честь, честность и скромность... Жанр спектакля-концерта обозначен очень точно: «задушевный вечер». Попытка объединить монологи автора разных лет, кстати, была предпринята не впервые: почти полвека назад, в 1974г. в ленинградском Театре комедии уже был поставлен спектакль по текстам Михаила Михайловича: «Концерт для…». Говорят, что его показали шесть раз, а потом запретили.

Известно, за несколько дней до смерти Михаил Михайлович настоятельно просил отправить в театр несколько экземпляров своей последней книги «Одесский пароход». А пришла посылка в театр…. в день его смерти – как последний привет, последний взмах руки Мастера. Каждый экземпляр, предназначенный для конкретного человека, был подписан. На одном из них был автограф художественному руководителю театра Виктору Абрамовичу Новикову, дружившему с Михаилом Михайловичем, принимавшему активное участие в постановке спектакля по его произведениям: «Витеньке от Мишеньки».

Эта выставка, «обрамляющая» спектакль по текстам из разных книг, подготовленная супругой и сыном писателя Натальей и Дмитрием Жванецкими, – тоже своего рода подарок: «Всем нам…от Мишеньки …и от Резо».

Выставка работает ежедневно. Вход по билетам в театр.

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