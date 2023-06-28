САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Люди вокруг нас

28 июня, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА открывается выставка Антона Щаблыкина «Большой битум, великая нефть» - графические и живописные работы, выполненные с использованием битума и других материалов, так часто встречающихся на современных стройках.

Создавая эту серию произведений, автор стремился понять, уловить ход этнической ассимиляции и трансформации индивида. Интерес к изображению азиатских трудовых мигрантов возник по мере того, как встречаясь, общаясь и сотрудничая с этими людьми, я ближе их узнавал. Главным образом я испытывал удивление и интерес к тому, что происходит с человеком, когда он оказывается на границе цивилизаций. Как сохраняется личность, вырванная из родной почвы и искусственно привитая в чуждой ей культурной среде. Понимание того, насколько мы разные, возбуждало мой интерес и художническое любопытство, подстёгивало желание заглянуть в мир, который неизбежно соседствует с привычным для меня жизненным пространством и активно в него вторгается.

Очевидно, что изначально Антон Щаблыкин не занимает ни позицию pro, ни contra. Он ведёт себя как пытливый натуралист, отслеживающий поведение вида в чуждой для него среде. Художник фиксирует реальность. Но вглядываясь в картины, ощущаешь, что за долгий срок своих исследований он, как истый учёный, начинает испытывать к объекту нечто подобное привязанности.

Обычно в своей работе я придаю большое значение выбору художественного языка, инструментов и материала для избранной мной темы. Поэтому не случайно, что для рассказа о восточных пролетариях я часто использовал доступные мне строительные материалы, которыми пользуются на стройке и в ремонте, там, где мы обычно встречаем азиатского трудового мигранта.

Слова «большой битум, великая нефть» вполне органичны для наименования такой экспозиции. Название в данном контексте напоминает не только о материале, который использован в работе, но и о том ресурсе, подразумевая который, было сказано: «люди — вторая нефть». Фактом является то, что сегодня опорой экономической жизни страны стали трудовые мигранты. Именно они снижают себестоимость благ за счёт менее высоких финансовых запросов.

Восточная экспансия в больших городах стала очевидностью. Они пришли к нам не от хорошей жизни; живут и делят с нами воздух, которым мы дышим, и землю, по которой ходим. Отношения между нами весьма сложные, и баланс в этих отношениях дорогого стоит. Мы уже больше не можем обходиться без них, и они пока ещё не могут обойтись без нас. Задумаемся об этом, изучая работы Антона Щаблыкина на открывающейся в АРТМУЗЕ экспозиции.

Выставка «Большой битум, великая нефть» продлится до 28 августа. Как и на все выставки и мероприятия музея, вход свободный.

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