В ГМИРЛИ имени В.И. Даля представили выставку к юбилею Михаила Пришвина

Михаил Пришвин (1873-1954) – писатель, которого все мы знаем и помним со школьных времен, в большинстве случаев по рассказам о природе, охоте, заманчивым и примечательным тайнам леса. Это так, но он был далеко не только писателем природы, и выставка «Михаил Пришвин – главная книга» – тому доказательство.

Михаил Пришвин – писатель-философ, человек, проживший долгую и очень богатую на разные события жизнь. Елец, Тюмень, Елабуга, Рига, Лейпциг, Йена… Он закончил классическую гимназию, учился в Риге и Лейпциге, работал агрономом, любил и был любимым, на протяжении многих лет он вёл дневник, прочитать который смогли уже его потомки. Его знали Максим Горький и Алексей Толстой, Фёдор Шаляпин очень любил, когда Пришвин пел русские народные песни. Пришвин был глубоким мыслителем, рассуждавшим и о судьбе России, и об истории, религии, революции (о ней он даже вступил в полемику с Александром Блоком), Пришвин был во многом человек культуры Серебряного века. В юности Пришвин играл на мандолине, во время учёбы в Лейпциге был увлечен музыкой Рихарда Вагнера, будучи лет уже преклонных был очень дружен с Евгением Мравинским.

На выставке посетители познакомятся и с Пришвиным-фотографом. Надо признаться, фотографические снимки он делал совершенно удивительные, причем далеко не только сугубо «природного» характера. Выдержки из дневника писателя помогают понять и узнать то, о чём он снимал: время, людей, их деятельность (есть фотоснимки Пришвина и об уничтожении колоколов Троице-Сергиевой Лавры). «Сколько я пережил такого восторга, снимая на Дальнем Востоке то скалы, похожие на лица [разных] людей, то силуэты, цветы... Мне казалось каждый раз, что беру с собой все, но почти каждый раз после проявления оказывалось, что я увлекся и в композиции вышел за пределы возможного для фотографии, отчего не осталось ни картины, ни документа», – писал Пришвин.



Пришвин много путешествовал, он побывал в Карелии, Крыму, Кавказе, Дальнем Востоке и русском Севере. Он плавал по рекам и был заядлым охотником, много писал и занимался краеведением. Личные вещи, документы, конечно, выдержки из его дневников (а там немало и снов) – всё говорит о Пришвине – мыслителе.

Выставка открыта до 25 июня 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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