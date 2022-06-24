Популярный казахстанский рэпер J BOY FLIP презентовал свой новый сингл «Slatty»

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«Slatty» – первый англоязычный трек артиста, в котором ему удивительным образом удалось совместить этническое звучание в бите: семплирование домбры, японской флейты и абсолютно американский флоу, отсылающий к лучшим временам Дрейка,
Кида Кади и таких мэтров как Wu Tang Clan и N.W.A.

«Вы когда-нибудь слышали, чтобы народные инструменты звучали так богато и вкусно на хип-хоп треке? Этот трек о том, как быть казахом и любителем хип-хопа одновременно», — говорит сам J BOY FLIP.

За 2 дня назад до официального релиза трека J BOY FLIP в своих соцсетях опубликовал сниппет «Slatty». В комментариях под видео аудитория сразу отметила необычное звучание и запоминающийся тембр рэпера.

Трек, обладающий особым вайбом и раскрывающий фирменный стиль артиста можно послушать на всех музыкальных площадках.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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