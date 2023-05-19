Названы первые победители Национальной премии интернет-контента 2023 года

В 2023 году Премия ИРИ для авторов социально значимых проектов в интернете проходит во второй раз. 18 мая прошла первая часть награждения, на которой были названы победители в 16 номинациях.

Программа и гости церемонии

Ведущими церемонии выступили актёр Глеб Калюжный и журналист, телеведущая Тутта Ларсен. Голосом Премии традиционно стал Сергей Бурунов – актер обратился к гостям церемонии через VK звонки.

Вечер открылся выступлением молодой луганской певицы Романтика. Победительница конкурса Юрия Бардаша «Звук моего региона» исполнила песню «Нас миллионы». Также на церемонии выступил рэпер Звонкий с песней «Голоса» в акустическом исполнении. А в финале гостей ждал сюрприз: на Премии ИРИ выступил Владимир Шахрин. Лидер группы «Чайф» дал акустический концерт c детским вокально-инструментальным ансамблем «ParadiZ» из Свердловска Луганской народной республики, что стало первым публичным выступлением музыканта за год.

Владимир Шахрин рассказал о том, как сложилось это неожиданное сотрудничество со школьниками из ЛНР, ставшее самым трогательным и душевным моментом вечера:

«Один хороший знакомый нашей семьи оказался музыкантом. Он – шахтер из небольшого городка Свердловск Луганской народной республики, сейчас на пенсии. И он устроился работать сторожем в школе, собрал ансамбль из учеников. Однажды на съемках я подумал, как было бы здорово пригласить ребят в летнюю Москву и вместе сыграть. И вот мы здесь. Для меня это как машина времени – я снова играю в школьном ансамбле… Многое, что происходит сегодня в мире, происходит ради них. Так что я рад петь вместе с ними сегодня», – отметил он.

Церемонию посетили представители государственных структур, крупнейших медиакомпаний страны, артисты, музыканты, журналисты, блогеры. Среди гостей: заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» Софья Малявина, заместитель генерального директора НМГ, генеральный директор телеканала СТС Александр Акопов, генеральный продюсер телекомпании НТВ, председатель продюсерского совета ИРИ Тимур Вайнштейн, директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков, актер, режиссер театра и кино, общественный деятель Константин Хабенский, актер, продюсер Милош Бикович, актриса Катерина Шпица, продюсер, музыкант Юрий Бардаш, певец и телеведущий Вячеслав Макаров, дизайнер Денис Симачев, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, шоумен, телеведущий, актер и певец Станислав Ярушин, певица Юлианна Караулова, видеоблогер и журналист Алена Жигалова, Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (пранкеры Вован и Лексус), интервьюер, блогер Лилия Абрамова (TatarkaFM) и многие другие.

Победителей ждал особенный подарок: фиолетовая олимпийка с подкладкой в виде неоновой хохломы, подарочная коробка и шоппер, созданные дизайнером Денисом Симачевым в рамках лимитированной коллекции специально для Национальной премии интернет-контента.

Первая часть награждения состоялась в Центре «Зотов» – первом в России культурном центре, полностью посвященном исследованию истории и наследию конструктивизма.

Победители Премии ИРИ (первые 16 номинаций)

«Мы проводим премию второй год подряд и видим, что талантливых, позитивных, созидательных проектов в интернете становится все больше. Создавать контент, который позитивно повлияет на аудиторию, – новая норма, пришедшая на смену хайпу и быстрой популярности. Именно такие проекты востребованы, нужны зрителю. И победители премии лишний раз доказывают, что в России умеют их снимать», — отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

В тематической номинации «Делая мир лучше» победил социально-познавательный проект о важности связи между поколениями «Дедсад».

«Лучшим короткометражным фильмом» признана лента «Чернильное море», рассказывающая о молодом моряке Саше из Владивостока, который с детства не виделся со своим отцом.

«Лучшим спецпроектом интернет-СМИ» стал мультиформатный проект «Крах однополярного мира» о кризисе демократии и о том, как интернет и глобализация привели ко всеобщей бедности и неравенству.

Собравший миллионы просмотров ролик «Время переезжать в Россию», о котором написали десятки зарубежных СМИ, победил в категории «Лучший вирусный контент». Автор ролика – политолог, специалист по массовым коммуникациям Никита Томилин.

«Лучшим анимационным проектом» назван мультсериал «Про Миру и Гошу», посвященный отношениям внутри семьи.

В номинации «Лучший музыкальный клип» первое место завоевал клип Басты «Верю в тебя». Артист посвятил песню своей маленькой дочери, которая исполнила главную роль в музыкальном видео.

«Лучшим подкастом» признан проект для детей «Вопросы Веры и Фомы, или Чай с вареньем», посвященный вопросам мироздания, истории, культуры и религии.

Победитель в номинации «Лучший проект в вертикальном формате» – онлайн-шоу «Учитель года» о буднях молодого педагога, который попал в обычную региональную школу. Проект уже набрал более 3,5 миллионов просмотров в VK Клипах.

В категории «Лучший видеоконтент до 3-х минут» отмечен социальный ролик о важности семейного воспитания и жизни в семье «Это не детство, если нет семьи» Благотворительного фонда «Арифметика добра», озвученный Сергеем Безруковым.

Специальные номинации Премии ИРИ

Актер, режиссер театра и кино, общественный деятель, художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский отмечен в специальной номинации «Быть Человеком». Единственную персональную награду вечера «за вклад в развитие социально значимого контента в России» Константину вручили олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова и президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины, заслуженный врач России Николай Володин.

«Если номинация направлена на помощь другим людям, помогает поверить в то, что человек не один – это правильно. Я не увидел сегодня ни одной лишней номинации и с удовольствием выхожу на эту сцену. Наш фонд уже 15 лет существует, помогает детям и взрослым справляться, выходить из тяжелой ситуации. За эти 15 лет мы прошли очень много, обрели огромное количество неравнодушных людей. И мы идем дальше. Я считаю, стоит жить, стоит жить сейчас, стоит помогать другим», сказал Константин Хабенский.

В номинации «Наука в фокусе», учрежденной совместно с АНО «Национальные приоритеты», отмечено цифровое шоу для молодой аудитории «Точка науки», посвященное науке и самому интересному и актуальному в Десятилетии науки и технологий. Награду «за лучший научпоп Десятилетия науки и технологий» вручили заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский и актриса Катерина Шпица.

«За бережное отношение к русскому языку, культуре речи и популяризацию чтения среди детей» отмечен онлайн-контент Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» в специальной номинации «Великий могучий». Награду вручил актер Милош Бикович.

Первый в мире веб-сериал с использованием технологии дипфейк «ПМЖейсон» победил в номинации «Первопроходцы». Проект, в котором Джейсон Стэйтем попадает в российскую деревню, отмечен за «инновационный контент, создающий тренды и расширяющий представление о возможностях креативных индустрий». Награду вручила журналист, блогер Алена Жигалова.

Лучший проект о развитии предпринимательства и деловой активности в специальной категории «Люди дела» – стартап-шоу о бизнесе «Еще не вечер. Стартап-шоу 60+», в котором предприниматели старшего возраста представляют свои деловые идеи инвесторам и зрителям. Специальный приз вручили главный редактор, генеральный директор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова и актер, музыкант Станислав Ярушин.

В специальной номинации VK «Открываем Россию» премию присудили фотографу-путешественнику, автору сообщества «В поисках света» Александру Мазурову. Приз за «популяризацию культурного наследия народов Севера» вручили директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков и руководитель проектов департамента по работе с сообществами VK Алексей Виноградов.

Победу в специальной номинации «Конструируя новую реальность» с Центром «Зотов» присудили проекту «Музыкальное измерение» (Дюрер, Морозов, Дягилев) оркестра и хора musicAeterna Теодора Курентзиса, который состоялся по инициативе банка ВТБ. Приз «За создание нового измерения, в котором соединение изобразительного искусства и музыкального позволяет человеку взглянуть на мир по-новому» вручили генеральный директор Центра «Зотов» Дарья Филиппова и продюсер кино и телевидения, генеральный директор телеканала СТС Александр Акопов.

Еще 20 обладателей II Национальной премии интернет-контента будут названы 7 июня на торжественной церемонии награждения во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

В этот день станут известны победители в 13 основных и тематических номинациях: «Лучший сериал», «Лучший художественный фильм», «Лучший документальный проект», «Лучший журналистский проект в интернете», «Лучший Телеграм-канал», «Лучший музыкальный трек», «Лучший блог», «Дебют года», «Международный успех», «Социальный интернет-триггер», «Герои нашего времени», «Сохраняя историческую память», «Просвещение и образование». Также станут известны обладатели призов в 7 специальных категориях.

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