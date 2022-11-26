В Красноярском крае открывается международная интерактивная фотовыставка «Пеликантность. Пеликаны мира»

С 28 ноября по 25 декабря в Объединенной дирекции государственного природного биосферного заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор» пройдет международная интерактивная фотовыставка для всей семьи «Пеликантность. Пеликаны мира», созданная медиагруппой «Красный квадрат». Гости экспозиции смогут взглянуть на пеликанов глазами десятков увлеченных орнитологов-любителей: мастерство фотографов проиллюстрирует красоту и уклад жизни этих загадочных птиц, а также позволит отправиться в мультимедийное путешествие с помощью смартфона и познакомиться с удивительными пернатыми поближе.

Для создания проекта «Пеликантность. Пеликаны мира» организаторами был проведен национальный конкурс: российские фотографы, профессионалы и любители прислали более 800 репортажных и художественных кадров. Лучшие снимки отбирали эксперты из Союза фотографов дикой природы. Каждая фотография сопровождается уникальным QR-кодом с историями авторов снимков и дополнительным мультимедийным контентом.

Красноярский край стал седьмой локацией в «пеликантном» туре». На старте экспозиция успешно проработала два месяца в Московском зоопарке и стала одним из самых заметных образовательно-развлекательных проектов, а затем отправилась в турне по городам России: побывала в Оренбурге, Челябинске, Махачкале, Элисте, Абакане – известных местах гнездования этих уникальных птиц.

Объединенная дирекция заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор» – это природоохранное учреждение, сотрудники которого занимаются сохранением уникальных природных объектов, развитием природного и рекреационного потенциала России и подготовкой кадров в области охраны окружающей среды. В Новосибирской области на озере Чаны в течение 30 лет обитает колония кудрявого пеликана, численность птиц варьируется от 30 до 60, однако в результате антропогенного воздействия она сократилась до нескольких пар. Птицы находились на грани исчезновения, но летом 2018 года сотрудники заказника «Кирзинский», который также находится в управлении дирекции, вновь заметили стаи кудрявых пеликанов над частью акватории озера Чаны, входящей в границы заказника. С тех пор стаи этих редких птиц ежегодно регистрируются на этой территории.

Экспозиция подготовлена в рамках научно-познавательного проекта «Земля твоими глазами. Живи! Снимай!» и является частью масштабного международного кинопроекта, над которым уже ведет работу режиссер Надежда Дорофеева: научно-популярный фильм «Пеликаний остров» готовится к выходу в 2023 году.

Организаторами выставки в Красноярском крае выступили Объединенная дирекция государственного природного биосферного заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор», Союз фотографов дикой природы, творческий коллектив Monticola Films, а также медиагруппа «Красный квадрат».

Вход на экспозицию бесплатный, адрес – Красноярский край, п.г.т. Шушенское, ул. Заповедная, д. 7.

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