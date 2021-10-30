Что посмотреть на длинных выходных: премьеры на ТВЦ

ТВ Центр подготовил для зрителей сразу 4 детективные новинки: «Что знает Марианна?», «Синдром жертвы», «Кукловод» и новые серии «Детектива на миллион».

«Что знает Марианна?» расскажет историю двух подруг – Марии и Анны, которые решают провести собственное расследование, чтобы спасти брата одной из них от несправедливого обвинения в убийстве. Роли девушек сыграют Анастасия Рысева и Антонина Дивина. Также в фильме можно будет увидеть Александра Соколовского и Любовь Руденко.

— Маша — интеллектуалка. Мы все на площадке смеялись, что она знает ответы почти на все вопросы. При таком уме она довольно скромная, больше в себе, в своём мире, — рассказывает о своей героине Антонина Дивина.

— Анна — ураган, она достаточно противоречива и импульсивна в своих поступках. Она то хитрая кокетка, то агрессивный крокодил, как о ней говорят некоторые персонажи. А такой непростой характер всегда интересно играть и следить за переменами твоей героини, как она меняется с течением обстоятельств и происшествий в ее жизни, — делится впечатлениями о своей героине Анастасия Рысева.

Премьера состоится в четверг, 4 ноября. А сразу после него можно будет увидеть продолжение сериала «Детектив на миллион». Новый сезон называется «Расплата». Напомним, что в главной роли — Дмитрий Исаев. Также в сериале можно увидеть Ирину Рахманову, Татьяну Веденееву и Ирину Лачину.

Увлечение Олега Филатова расследованиями по-прежнему занимает практически все его время. Его новая загадка – странное самоубийство человека, который перед смертью собирался начать новую жизнь. Кроме того, Олег, наконец, узнает, кто несколько лет назад убил его жену и лучшего друга.

— Мне кажется, что он перестал быть человеком «в футляре», смог немного выйти за свои рамки. Благодаря это расследованиям, или просто прошло время и он приходит в себя, но это помогло — он стал больше оживать, замечать, что вокруг существует жизнь, — говорит о своем герое Дмитрий Исаев. — В нем появилось это осознание, что жизнь есть, она присутствует и в нем тоже, что есть не только расследования, он стал более ярко реагировать на внешние события.

Одной из самых ярких линий в фильме остается линия отношений Филатова со следователем Ульяной Соколовой, героиней Ирины Рахмановой, которая очень скептично относится к миллионеру. По мнению Исаева, будет интереснее, если эти два человека никогда не договорятся, если у каждого будет свое обоснованное мнение, две разные жизненные социальные позиции. «Поскольку это люди из разных миров, по идее соприкасаться они никаким образом не должны — они мыслят по разному, видят по разному, и никаких точек соприкосновения между ними я не вижу, кроме профессиональных моментов».

В пятницу состоится премьера мини-сериала «Синдром жертвы» режиссера Виталия Бабенко. Этот фильм затрагивает очень актуальную и тонкую тему домашнего насилия. Главную роль «жертвы» исполнила Арина Постникова.

— Лиза – максимально добрый, честный, порядочный человек, образец любящей жены и заботливой матери. Сначала она приносит в жертву свою любимую работу, кладет ее, как она думает, на алтарь любящего мужа и семьи. А когда начинаются проблемы с домашним насилием, она все терпит, приносит в жертву свою безопасность и, в дальнейшем, свою жизнь. Это героиня нашего времени, к сожалению. Я знаю огромное количество таких жертв обстоятельств, которые никак из них не выбираются. Лиза мне очень нравится тем, что она до последнего пытается эти отношения спасти и удержать, сохранить семью. Ведь они любили друг друга, и именно поэтому она так долго с ним оставалась. Не потому что такая слабая, а потому что помнит, как он ее любил, каким был невероятным, нежным, заботливым, страстным, любящим… — рассказывает Арина.

Также актриса признается, что съемки были непростыми — это тот материал, в котором было нелегко находиться каждый день с психологической точки зрения. «Я много готовилась, читала, смотрела, и каждая слезинка в кадре – это мои искренние слезы, настоящие, без применения специальных средств».

В субботу, 6 ноября, состоится премьера детектива «Кукловод». В ролях — Прохор Дубравин и Екатерина Семенова. Это история о следователе Юрие Вишне, чья жена стала жертвой серийного убийцы, оставлявшего на месте преступлений кукол. Убийцу нашли быстро, но смерть супруги Вишня переживает до сих пор. Он ушел из полиции и стал консультантом в службе безопасности большой фирмы, у него появилась новая женщина, помогающая ему с его переживаниями. Но вдруг происходит новое убийство…

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