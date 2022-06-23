САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Опера на пляжном курорте «Дом у моря»

2 июля на загородном курорте «Дом у моря» пройдёт выступление артистов Мариинского и Михайловского театров на побережье Финского залива под открытым небом на закате. Прямо на пляже на берегу Финского Залива нас ждёт удивительное представление по мотивам произведений великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Откроет концерт программа лучших арий из самых известных опер П.И.Чайковского в исполнении солиста Мариинского театра Григория ВОЙЛЕНКО («Евгений Онегин, «Пиковая дама», «Ореанская дева», «Мазепа», «Чародейка» и другие).

Во второй части концерта зрителей приятно удивит современное прочтение легендарного балета «Лебединое озеро».

Эталонное воплощение русской классической балетной школы, наши традиции — то, за что русский балет любят и ценят во всём мире, воплотится в этот вечер в живых декорациях на берегу Финского Залива.

Наша версия истории любви прекрасной лебеди и принца — это 40 минут хореографии Мариуса Петипа и смелый микс современной и классической музыки в dj-обработке.

Впервые в жизни вы сможете оказаться в театре босиком! Мы приглашаем гостей посетить представление в вечерних туалетах, но… оставив обувь дома… На нашем концертном пляже мы хотим, чтобы вы воспринимали всё происходящее в атмосфере полной свободы.

Завершится представление праздничным салютом.

Перед началом спектакля всех гостей вечера ждет изысканный фуршет, а после after-party в ресторане Морешаль Круиз, который порадует своих гостей не только прекрасными видами на залив, но и обновленным меню от шеф-повара Педро Гонсалеса.

Сбор гостей и приветственный welcome в 19:30.

Начало представления в 20:00.

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