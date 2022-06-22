VLADEY проведет главный аукцион года в ближайшую субботу

25 июня в 15.00, пройдут ВЕСЕННИЕ ТОРГИ VLADEY. Этот аукцион, который обычно называют вечерним или основным, проводится два раза в год, и является главным барометром состояния отечественного арт-рынка. В пространстве VLADEY будет открыта предаукционная выставка, на которой можно посмотреть шедевры вживую, а сам аукцион будет проходить онлайн и по телефону. Прямая трансляция на сайте аукциона.

Валерий Кошляков. Город на болоте. 2007. Холст, масло, 145,5х210 см

Георгий Гурьянов. Рабочий. 1997-2002 годы. Холст, масло, 60х40 см

Дмитрий Канторов. Милитаризм. Из цикла «Русские идеи». 1989. Поливинилацетат, темпера, металл, масло, холст, 120х80 см

Владимир Дубосарский. Александр Виноградов. Гамлет. 2006. Холст, акрил, 140х140 см

Петр Беленок. Без названия. Оргалит, смешанная техника, 138х122 см

На торгах будут представлены произведения искусства современных авторов, многие из них — настоящие звёзды российской арт-сцены. Редкая удача для коллекционера — приобрести живописную работу знаменитого Григория Гурьянова «Рабочий» 1997-2002 года (Лот 26), созданную на основе реальной фотографии 30-х (эстимейт €30,000-40,000). Картина Валерия Кошлякова «Город на болоте» 2007 года, вдохновленная Санкт-Петербургом — несомненный претендент на высокий результат, предварительная оценка €20,000-30,000. Пётр Беленок, основатеь панического реализма, представлен на торгах одной из топовых своих работ большого размера (Лот 29, эстимейт €20,000-30,000). Работа Сергея Шаблавина «Прибытие» 2000 года (Лот 18, эстимейт €15,000-20,000) выполнена в необычной технике сочетания живописи и карандашной графики и достойна музейной коллекции высокого уровня.

Среди топ-лотов можно найти переосмысление наследия Пабло Пикассо и Лучо Фонтаны от Авдея Тер-Оганян в работах «Скрипка в кафе» 2007 года из кубической серии (эстимейт €10,000-15,000) и «Пространственное представление» 2000 года (эстимейт €6,000-8,000). Ранняя живопись звездного дуэта Александра Виноградова и Владимира Дубосарского из серии «Русская Литература» 1996 года посвящена знаменитому произведению русской литературы эпохи постмодернизма — «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева (эстимейт €18,000-25,000). На аукционе будут представлены ещё два холста любимцев коллекционеров современного искусства Виноградова и Дубосарского — «Гамлет» 2006 года и «Мячик» 2003 года. Олег Кулик представлен работой «У храма» из знаменитой серии «Русское» 1999 года (эстимейт €8,000-10,000). Первый тираж этой работы особенно ценится среди коллекционеров.

Созвучная времени уникальная фоторабота Сергея Браткова «GARAGE» ( Лот 22, 6-8.000 €) показывает фасад закрытого в настоящее время Музея ГАРАЖ в окружении нависших облаков. «Станет ли когда-нибудь «ясно» в Отечестве?, — вопрошает автор.

Знаменитая раковина Владимира Вейсберга на этот раз, в сочетании с белой посудой (Лот 20, эстимейт €30,000-40,000) была написана в 1969 году в мастерской автора на Арбате — знаковом месте для художественной жизни Москвы 60–70-х.

Живопись художника-семидесятника Александра Ситникова представлена значимым для него образом красного быка в работе на один из самых знаменитых живописных сюжетов «Похищение Европы» 1987 года (эстимейт €15,000-20,000). Лот 48 — восемнадцать графических листов Никиты Алексеева из серии «Предсмертные рисунки» с лиричными и тонкими образами (эстимейт €10,000-15,000). В рамках особой медитативной практики художник день за днем создавал по уникальному рисунку, каждый из которых мог стать последним в его творчестве. Документация перформанса, показанного Юрием Лейдерманом в 2008 году в Центре современного искусства в Женеве, из серии «Третье тысячелетие» 2008 года представлен лотом 27 (эстимейт €10,000-15,000). Стоит обратить внимание и на холст Бориса Свешникова «Прощание» 1992 года, созданный в фирменной технике «фосфоресцирующее свечение», благодаря которой исполненные в масле образы приобретают вид пестрой мозаики (эстимейт €15,000-20,000).

В весенних торгах участвуют художники, вошедшие в золотой фонд российского современного искусства: Сергей Братков, Сергей Волков, Свен Гундлах, Евгений Гороховский, Илья Кабаков, Дмитрий Канторов, Владислав Мамышев-Монро, Борис Матросов, Леонид Пурыгин, Вадим Сидур, Леонид Соков, Семен Файбисович, Андрей Филиппов, Олег Хвостов, Сергей Шутов и другие.

Аукционист Владимир Овчаренко про предстоящие торги: «Коллекционерам искусства сейчас непросто, приходится одновременно решать насущные проблемы. Но хотелось бы их поддержать и напомнить, что настоящее искусство всегда побеждало временные трудности, вне зависимости от их силы и характера. Ни войны, ни катаклизмы не могут остановить ход истории, а искусство как вечные знаки времени, останется с вами и будет помогать справляться с трудностями. Верим в наших коллекционеров и рады предоставлять им новые возможности и шедевры».

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