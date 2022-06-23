Аудиосервис Звук и лейбл ISTOKIYA Music Lab презентовали новый трек в автомобилях Ситидрайва

Автомобили, стриминг и правильный плейлист! Аудиосервис Звук и бренд Ситидрайв совместно с лейблом ISTOKIYA Music Lab запустили яркий маркетинговый проект: с 17 июня в автомобилях каршеринга можно услышать новый трек “E-Coupe” в HiFi качестве внутри специального плейлиста для вождения, а также увидеть видеоролик с участием артистов.

С сегодняшнего дня внутри автомобилей каршеринга Ситидрайв появились QR-коды, ведущие на бизнес-профиль бренда внутри аудиосервиса Звук и плейлист с новым дерзким и мощным треком про мечту “E-Coupe” от ISTOKIYA, саундпродюсера Романа CVPELLV и топового звукоинженера России Константина Матафонова.

Бизнес-профиль – это социальная функциональность для компаний, который Звук запустил первым среди российских аудиосервисов в сентябре 2021 года. Профиль представляет собой публичную страницу, с помощью которой бренд получает новый канал для коммуникации с потребителем. Он позволяет привлекать, удерживать аудиторию и растить ее лояльность. Например, с помощью профиля кафе может анонсировать запуск нового сезонного меню, магазин одежды — рассказать о поступлении новой коллекции, а несколько брендов – как в проекте с Ситидрайв и лейблом ISTOKIYA Music Lab – выбрать бизнес-профиль как точку входа для обмена аудиторией. Также внутри бизнес-профиля можно оформить баннер, поставить ссылку на свой сайт, получив дополнительный источник трафика, добавить название и описание компании.

“Автомобиль – это личное пространство, которое хочется наполнить действительно классным звучанием. И если передо мной встанет выбор включить за рулем радио или уже подобранный плейлист с треками в HiFi-качестве, я выберу второе, потому что это совершенно новый аудиальный опыт. С точки зрения маркетинга, это win-win история, в которой пользователь получает новые впечатления и прекрасное настроение в поездке, артист лейбла – инфоповод для подсветки нового релиза, а каршеринг укрепляет эмоциональную связь между водителем, пассажирами и брендом за счет правильно подобранной музыки”, – рассказывает маркетолог по направлению внутренние спецпроекты Звука Мария Алтынова.

“Музыка – это отличная возможность донести до пользователя дух и настроение бренда. В профиле Ситидрайва есть плейлисты для самых разных сценариев поездок, например, для поездки на дачу или просто для концентрации за рулём, который мы создали по рекомендациям психолога. Мы открыты к новым экспериментам, поэтому когда команда лейбла ISTOKIYA Music Lab и Звук предложили нам принять участие в проекте, мы без раздумий согласились. Надеемся, что наши пользователи по достоинству оценят новый трек в качестве HiFi, а также клип, снятый в нашем автомобиле”, – комментирует Юлия Варламова, PR директор сервиса Ситидрайв.

Внутри плейлиста Туц-Туц – радостные, ритмичные треки для легкой поездки по улицам города с открытыми окнами. В плейлисте в дорогу как раз можно услышать совершенно новый трек “E-Coupe” в гангстерском строгом стиле и с резким вокалом. В его сердце – заряжающий рифф с цепкими и прямыми битами, а также динамичный припев. Всё вместе превращает композицию в настоящий хит лета – дерзкий и мощный – как фраза «Белый E-Coupe едет, рычит».

Кроме того, бренды вместе с артистами отсняли два идентичных видеоролика в горизонтальном и вертикальном форматах. В них молодая девушка берёт машину Ситидрайв и включает через QR-код специальный плейлист для вождения. Она наслаждается не только новым треком и комфортабельностью салона, но и отличным звучанием в HiFi-качестве. Звук настолько впечатляет героиню, что ей кажется, будто исполнители нового фита “E-Coupe” прямо сейчас исполняют его в машине для нее.

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