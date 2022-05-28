Борис Гуц: «Не дата в паспорте делает из режиссёра какого-то дерзкого молодого новатора»

В эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19» на телеканале «Продвижение» российский режиссер, сценарист и художник Борис Гуц рассказал о дерзких дебютах, смелых экспериментах молодых режиссеров и новаторстве в кино, которое не зависит от возраста.

«Словосочетание молодое кино или молодые режиссёры часто понимается двояко. С одной стороны это выпускники ВГИКа 20-23-х летние ребята, которые начинают делать что-то дерзкое, яркое и выбиваются сразу в топы. Как, например, Кантемир Балагов, молодой парень – два фильма и сразу же Каннские фестивали. Часто молодыми называют таких режиссёров, как я. Меня в 39 лет до сих пор журналисты называют молодым режиссёром. По сути, я получил профессиональное образование в 33 года, а мой первый фильм вышел тогда, когда мне было 35 лет. Соответственно для тех, кто начинает снимать, совершенно не важно, во сколько ты выпускаешь первый фильм: в 23, 35 или 40. Есть прецеденты, когда достаточно большие режиссёры, как например Михаил Ханеке, который лауреат Каннского фестиваля, начинал, если я не ошибаюсь, в 40. Корейский режиссёр Ким Ки Дук снял свой первый фильм в этом же возрасте. Молодое ещё очень часто понимают, как свежую волну, как новое дыхание в кино. Можно в 25 или 30 снять что-то очень унылое, вторичное, как делали наши деды и отцы. Поэтому когда говорят молодое кино, часто это понимается как что-то яркое, дерзкое, новое и экспериментальное», − заявил Борис Гуц.

«Есть Голливуд, как некая большая корпорация и существует огромное количество национальных кинематографий и независимых режиссёров. Они существуют параллельно и независимо друг от друга, но при этом какие-то тренды и тенденции возникают в разных странах одновременно. Это происходит по всем странам и до сих пор происходит. Даже у нас в России журналисты, когда заявляли о том, что фильм «Фагот» − это первая российская кинокартина целиком снятая на Айфон, то многие из коллег обижались, не услышав слово «целиком». До меня снимали частично какие-то фильмы: Жора Крыжовников, Роман Каримов снимали частично на Айфон независимо, а не из-за того, что все снимают на телефон. Просто пришло время, технология и определённая тенденция. То же самое можно говорить про такие понятия, как «новая искренность» и «постирония». Это такие направления в кинематографе, которые в разных странах появлялись одинаково, и кино за счёт этого очень сильно меняется. Благодаря молодым и дерзким, которые вдруг стали снимать во всех странах параллельно не так как снимали раньше. Опять же, есть ещё Дэвид Линч, которому уже очень много лет, а он делает третий сезон сериала «Твин Пикс», который по своей дерзости и новаторству даст фору многим молодым экспериментаторам. Я говорю это к тому, что все возрасты покорны и не дата в паспорте делает из режиссёра какого-то дерзкого молодого новатора», − отметил режиссер в эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19» на телеканале «Продвижение».

«Тенденция в кино сейчас везде одна – люди пытаются снимать о своей жизни, и вообще в мировом кино как никогда ценна простая человеческая история. Того же Звягинцева любят осуждать за то, что он порочит образ России, но на самом деле он рассказывает истории простых людей и упаковывает это в современный киноязык, поэтому он так популярен за рубежом. Для меня, как для человека из России, гораздо интереснее смотреть, как живут люди в других странах. Даже притом, что я очень много путешествую, увидеть, как история человека из индийского городка вдруг преломляется через драматургию и камеру, и ты видишь, как живут люди там, то у тебя открываются глаза на многое. Например, на то, что человеческие проблемы не имеют границ. Это не глобализация, а тенденция к тому, что мы оказываемся в огромном океане мирового кинематографа, и ты можешь до него дотянуться одним кликом мышки. Это круто, потому что как мне кажется, пора кончать с этими границами и жить в одном большом мировом сообществе. Кино здесь будет прекрасным проводником к этой идее», − рассказал Борис Гуц.

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