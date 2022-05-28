Почта России и Гжельский фарфоровый завод представили четыре новые марки

Четыре марки из серии «Декоративно-прикладное искусство России. Гжель» презентовали на Гжельском фарфоровом заводе. Церемония торжественного гашения марок, посвящённых старинному народному промыслу, прошла в селе Речицы Московской области.

Долгожданные для филателистов, гжельских мастеров, знатоков и поклонников прикладного творчества марки вышли в год культуры народов России. До этого изображение изделия гжельских мастеров появлялось на марке лишь один раз — 31 декабря 1994 г.

Теперь свет увидели сразу четыре новые марки — всего выпущено 150 000 экземпляров. В почтовых миниатюрах представлена история развития промысла.

«Тем, кто всегда думал, что гжель — это только бело-синий рисунок, интересно будет увидеть многоцветный майоликовый кумган XVIII века, изображённый на одной из марок. Три другие марки более привычны для глаза: на двух можно увидеть изделия мастеров-классиков советской гжели, создавших образ бело-синего гжельского фарфора. На последней марке представлено современное изделие, производимое на Гжельском фарфоровом заводе — блинница с котом на крышке в авторской росписи «Рябинка», — рассказала Вера Коновалова, генеральный директор АО «Гжельский фарфоровый завод».

Первые оттиски специального штемпеля на марках поставили генеральный директор АО «Гжельский фарфоровый завод» Вера Коновалова, директор УФПС Московской области Сергей Бритвин и заместитель главы администрации Раменского городского округа Ольга Егорова.

«Художественные почтовые марки — это отдельный вид искусства. Ведь марка в этом случае перестаёт быть просто почтовым средством оплаты и красивой картинкой, приклеенной на конверт. Она становится миниатюрной летописью, учебником истории, музеем. Сегодня нам вдвойне приятно презентовать марки, которые посвящены нашему подмосковному промыслу — Гжели», — сказал Сергей Бритвин, директор УФПС Московской области.

Несколько конвертов с марками и оттиском штемпеля первого дня Почта России передала в качестве экспонатов в Раменский и Егорьевский историко-художественные музеи.

Марки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров.

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