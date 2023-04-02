САМАРА: «Лёгкий старт» Татьяны Зыковой

В марте в галерее Самары G Gallery открылась Общероссийская выставка «Лёгкий старт». В экспозицию вошли два натюрморта художницы из Ижевска – Татьяны Зыковой.

Натюрморты «О, Сандро!» и «Отчий дом» – это ранние работы Татьяны, написанные художницей в 2001 году. В этих работах впервые определились те творческие задачи и темы, которые интересны художнице и до сих пор. Символично, что спустя 22 года после своего создания, они участвуют в выставочном проекте «Лёгкий старт».

К моменту создания картин Татьяна Зыкова закончила Высший педагогический колледж искусств Удмуртского государственного университета и успешно прошла обучение в творческой мастерской академической живописи и рисунка российского художника Сергея Орлова, профессора кафедры живописи, выпускника Суриковского института (мастерская станковой живописи Т. Салахова). Приобретенное мастерство и знание современных живописных технологий подарили ей свободу самовыражения.

Татьяна Зыкова. Отчий дом. 2001. Холст, масло, 70х80 см

Работы «О, Сандро!» и «Отчий дом» написаны молодой художницей из осознания своей женской сути, интуитивно схватывающей радостное единство мира. В них Татьяна делится ощущением трепетного счастья и желанием объять мир своей любовью.

Работа «Отчий дом» овеяна умиротворением. Живописный образ вводит нас в уютный домашний мир, обустроенный заботливыми руками. Попадая в это защищенное и окутанное теплом пространство, зритель вспоминает себя ребенком, который сидит на коленях у мамы и завороженно созерцает окружающие его вещи. Картина словно возвращает нас к детскому восприятию действительности. Будто сквозь сон мы смотрим на струящийся воздух и пушинки пыли, медленно кружащиеся в нем. Подолгу разглядываем узоры, ложащихся на стол теней, и раздумываем, на что они похожи. Нас окутывает состояние душевного покоя, и время замедляется. Можно неспеша исследовать этот маленький мир, который оказывается целой вселенной. Родной и знакомый, он излучает любовь и придает сил, чтобы заглянуть в окно большого и неизвестного космоса, откуда приходит свет.

Татьяна Зыкова. О, Сандро! 2001. Холст, масло, 70х50 см

В натюрморте «О, Сандро!» молодая художница не скрывает своего восхищения перед талантом ренессансного мастера Сандро Боттичелли. «Три грации» Боттичелли являются вдохновительницами цветового и композиционного решения работы. Грации устремлены ввысь, и это движение вверх соединяет все предметы натюрморта в одно целое. Вертикальная ось композиции словно притягивает и собирает вокруг себя мириады деталей.

Рядом с изображением «боттичеллевских» красавиц все обыденное преображается и обретает возвышенное звучание. Вазы, стоящие на столе, вдруг оживают, превращаясь в статных благородных дам. Они разыгрывают мизансцену – три стеклянные бутыли держатся отдельной группой, а белый сосуд и коричневая ваза выступают чуть вперед – на первый план. Весь натюрморт, залитый золотым светом, напоминает райские сады из картин Боттичелли. Волшебное преображение простых вещей, произошедшее от магической силы искусства, наполняет натюрморт ощущением нежности, хрупкости и грациозности красоты.

Творческое кредо Татьяны Зыковой – смотреть на мир в презумпции незнания и чувствования, а значит, абсолютно непосредственно, словно в первый раз. Только так можно обострить понимание визуальной ценности окружающего мира. Поэтому и сейчас, как 22 года назад, каждая новая работа является для Татьяны «стартом» или началом пути от неведения к истине, от пустоты к ощущению невидимых связей, поддерживающих единство мироздания через любовь, симпатию и доверие.

Искусствовед Ирина БРЕКОТКИНА

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