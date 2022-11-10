САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Представителей иностранных государств пригласили поддержать конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа»

2 ноября 2022 года в Реставрационно-хранительском центре Государственного Эрмитажа «Старая деревня» состоялся торжественный вечер с представителями дипломатического корпуса, посвященный международному конкурсу «Создай экспонат для Эрмитажа».

Конкурс на создание авторской новогодней ёлочной игрушки «Создай экспонат для Эрмитажа», организованный Государственным Эрмитажем и технопарком «Айра» Юрия Берестова, проходит в музее в шестой раз.

Организаторы обратились к гостям мероприятия с просьбой информационно поддержать конкурс в своих странах, а также создать собственную работу для Елки Мира, которая в этом году будет впервые установлена в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Елка Мира будет украшена игрушками из самых разных стран.

Тема конкурса этого года – «Сохраняя традиции». Участникам предлагается создать вручную елочные игрушки, которые отразят культурные или этнические особенности, наследие своей страны. В конкурсе нет ограничений по возрасту, принять участие может любой желающий.

В торжественном мероприятии 2 ноября 2022 года приняли участие представители Министерства иностранных дел Российской Федерации в Санкт-Петербурге, Правительства Санкт-Петербурга, дипломатического корпуса из Анголы, Беларуси, Гватемалы, Гвинейской Республики, Зимбабве, Израиля, Индонезии, Казахстана, КНДР, Пакистана, Таджикистана, Эквадора, Эль-Сальвадора. Событие прошло при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

Вечер открыл генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский. Он отметил, что новогодний конкурс “Создай экспонат для Эрмитажа” ‒ это “праздник, добрая и красивая история” и выразил надежду, что у конкурса в этом году будет большой отклик. Директор Эрмитажа также рассказал об уникальном инновационном комплексе, объединяющем здания реставрационно-хранительского центра музея, ‒ «Старая деревня».

После выступил председатель совета директоров технопарка «Айра» Юрий Берестов, который в своей приветственной речи обратился к истории создания конкурса, а также обратился с просьбой к гостям вечера – представителям дипломатического корпуса ‒ рассказать о конкурсе в своих странах и поддержать идею Елки Мира: «Приглашаем вас и ваши семьи создать елочные игрушки для Елки Мира, которая впервые появится в Главном Штабе Эрмитажа в этом году, как символ дружбы и мира. Надеюсь, что она станет нашей новой новогодней традицией».

Далее участники вечера познакомились с недавно открытой выставкой ‒ «Часы и музыкальные механизмы в собрании Государственного Эрмитажа», где представлены шедевры XVI – XIX веков из фондов Эрмитажа. Об экспозиции рассказал гостям Михаил Гурьев, заведующий Лабораторией научной реставрации часов и музыкальных механизмов Государственного Эрмитажа.

Подробнее о правилах участия в конкурсе «Создай экспонат для Эрмитажа» можно узнать на сайте по ссылке https://aira.ru/novosti/konkurs-2022/.

Срок окончания приема заявок ‒ 7 декабря 2022 г.

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