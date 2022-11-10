В Москве объявят победителей Первой национальной премии за достижения в области неигрового кино имени Дзиги Вертова

20 декабря в Москве впервые состоится вручение Национальной премии за достижения в области неигрового кино имени Дзиги Вертова. Торжественная церемония пройдет во дворце культуры «Рассвет».

Инициатором создания Премии выступила Ассоциация «Гильдия неигрового кино и телевидения», объединяющая документалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Новосибирска и других городов России. Премия имени Дзиги Вертова является частью программы по поддержке и развитию неигрового кино, осуществляемого Гильдией.

Премия учреждена при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Цель Премии имени Дзиги Вертова – развитие документальных форм киноискусства, презентация новых тенденций и имен в современном неигровом кино.

Премия также должна стать агрегатором индустриальных показателей в сфере неигрового кино. Гильдией разработаны механизмы экспертной оценки качества произведенных в стране неигровых фильмов, реализован проект «Рейтинг проката», отражающий фактические данные по фестивальному, телевизионному, онлайн и иным формам дистрибуции российского неигрового кино. Механизмы выдвижения фильмов на соискание Национальной премии имени Дзиги Вертова будут учитывать все эти экспертные оценки и показатели.

Премия имени Дзиги Вертова будет присуждаться в двух номинациях: за лучший неигровой фильм года и за лучший дебют в неигровом кино. Фильмы на соискание премии выдвигают номинаторы – люди, представляющие важнейшие институты российского неигрового кино: кинофестивали, в рамках которых проходят конкурсы неигрового кино, прокатные и вещательные компании, учебные заведения (в том числе киношколы), специализированные СМИ, экспертные советы, общественные объединения кинематографистов. Подать заявку на вхождение в состав номинаторов премии имени Дзиги Вертова можно до 15 ноября на сайте vertov-prize.ru.

На премию могут быть номинированы фильмы, произведенные в России или созданные в копродукции с российскими производителями. К участию допускаются фильмы, завершенные не ранее 1 июля года, предшествующего году их номинации на премию.

Победители премии будут объявлены 20 декабря. Также на специальном мероприятии будут подведены индустриальные итоги года в сфере неигрового кино.

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