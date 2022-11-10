Объявлен Opencall на участие в программе арт-резиденции «Выкса» в 2023 году

Арт-резиденция «Выкса» объявляет opencall на участие в своей программе в 2023 году. Резидентам помогут в реализации проекта и проведении исследования на базе города Выксы (Нижегородская область). Предпочтение отдадут авторам заявок, чьи идеи будут включать взаимодействие с городской средой и местными сообществами. Стать резидентом может любой художник вне зависимости от возраста, жанра, в котором он работает, или страны проживания. Длительность резиденции – от 4 до 8 недель. По итогам отбора в течение 2023 года резиденцию посетят 10 художников.

Организаторы предоставят художникам место для временного проживания на территории культурного центра «Волна», а также грант для создания проекта. Отдельно будут покрыты расходы за материалы, необходимые для работы. Итогом резиденции может стать отчетный проект в виде выставки на одной из площадок: в музее истории ВМЗ, открытых пространствах выксунского завода ОМК или в пространстве «Волны».

Культурный центр «Волна», открытый в августе 2022 года по инициативе фонда «ОМК-Участие» при поддержке Объединенной металлургической компании (ОМК), включает в себя жилую зону для художников, большой выставочный зал с видом на пруд и мастерские. Бывшее кафе, построенное в стиле советского модернизма по проекту архитектора Сергея Медведева в 1985 году, реконструировало бюро «Новое» из Москвы. К весне 2023 года в здании закончат созданиебезбарьерной среды, сделав его доступным для всех людей без исключения. Одной из ключевых задач Культурного центра, помимо диалога с профессиональным сообществом, станет привлечение местной аудитории, интересующейся современным искусством. Для жителей Выксы и гостей города в «Волне» запланирована публичная программа, включающая встречи с художниками из резиденции, выставки, лекции, мастер-классы и детские творческие мастерские, посвященные современному искусству.

«Выкса всегда вдохновляла и являлась точкой притяжения нестандартно мыслящих людей. Мы с нетерпением ждем участников сезона 2023, ждем свежих и перспективных идей, которые отразят колорит города и региона. Искусство призвано не только удивлять, но и вызывать дискуссию. Для нас важно, чтобы арт-резиденция была площадкой, где выксунцы разных поколений смогут общаться с художниками, знакомиться с новыми подходами и художественными практиками, иначе взглянуть на город через смелые проекты и решения», – говорит Ирина Седых, председатель попечительского совета фонда «ОМК-Участие».

«Прошлый сезон был очень насыщенным для арт-резиденции, её команды и фонда «ОМК-Участие». Мы не только занимались повседневной работой, но и принимали участие в ярмарке Cosmoscow в качестве институции года, провели международную конференцию «Искусство и практики гостеприимства» и выпустили сборник «Чрезвычайное гостеприимство» по её итогам. Новый сезон для нас – переключение с экспансивного режима на внутреннюю работу: нам нужно освоиться в новом пространстве, осмыслить деятельность резиденции за 6 лет, подумать, как ещё мы можем нарастить свою экспертность. Мы бесконечно благодарны, что можем продолжать разговор о гостеприимстве в искусстве на практике, а главное – проявлять последовательность, предоставляя художникам содействие и поддержку, которые сегодня остро необходима», – рассказывает Алиса Багдонайте, куратор арт-резиденции «Выкса».

Прием заявок: с 15 ноября по 15 декабря 2023. Даты резиденции: март – декабрь 2023. Новым домом для резидентов впервые станет недавно открывшийся Культурный центр «Волна».

Сайт проекта – http://vyksaair.com/forartists .

Фото — Фонд «ОМК-Участие»

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