Анна Яновская: «В кино и творчестве уже всё было, но только меня лично не было, ещё каких-то молодых людей, которые придут следом»

В эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19. Дебют» на телеканале «Продвижение», приуроченный к 60-летию образования Высших курсов сценаристов и режиссёров имени Г.Н. Данелии, режиссёр, актриса и выпускник ВКСР им. Г.Н.Данелии (мастерская Владимира Грамматикова, Александра Бородянского) Анна Яновская рассказала о том, как она попала на режиссёрские курсы, что они дали и ответила на вопрос о том, зачем нужны фестивали кинодебютов.

«Было определённое чувство того, что хотелось сделать что-то своё, создать свою систему координат. Встречаю я однажды Владимира Александровича Грамматикова, у которого я когда-то снималась в фильме «Осенние соблазны», и он говорит мне о том, что набирает мастерскую на высших курсах сценаристов и режиссёров. В этот момент у меня возникла спонтанная мысль о том, чтобы поучиться, потому что, то в чём я хочу, меня не снимают, а мне хотелось самой управлять процессом. Мне хотелось снять что-то резко сегодняшнее, чтобы герои были молодыми людьми. В тот момент я оторвалась от молодого поколения и пыталась понять, чем они мыслят, что они хотят. Мне хотелось снять не готовый сценарий, а создать его из сегодняшней жизни и конкретного случая», − рассказала Анна Яновская.

«Когда я поступила и начала учиться, то вдруг испытала необычайное наслаждение от процесса. Я очень давно окончила свой первый университет, уже жила взрослой жизнью, снималась в кино, и тут вдруг пришло ощущение, которое испытываешь после поступления в вуз после школы. Я почувствовала некую свободу и творческую вседозволенность. Ты можешь делать то, что захочешь, можешь экспериментировать и имеешь право на ошибку. Так что в тридцать с чем-то лет я вновь почувствовала этот дух свободы и студенчества», − поделилась воспоминаниями режиссёр в эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19. Дебют» на телеканале «Продвижение».

«Когда первый раз снимаешь кино, то очень хочется, чтобы кто-то сказал о том, что это сделано хорошо, после чего ты открываешься, и в новых фильмах начинаешь больше верить в себя. Конечно же, фестиваль даёт возможность найти какого-то своего зрителя и понять свою силу, свою индивидуальность. В принципе, в кино и творчестве уже всё было, но только меня лично не было, ещё каких-то молодых людей, которые придут следом. Всё что ты сейчас можешь – лучше понять себя, сравнивая свою работу с другими, и выяснить, в чём именно ты силён», − отметила Анна Яновская.

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