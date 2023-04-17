Алиса в балетном «Зазеркалье»

Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко представил премьеру балета «Зазеркалье» по мотивам знаменитой сказки Льюиса Кэролла. Загадочный текст, не раз вдохновлявший постановщиков кино и театра, на сей раз получил интерпретацию хореографа-постановщика Константина Семенова, инициировавшего идею спектакля. Лауреат многих хореографических конкурсов, автор большого числа постановок в России, Казахстане, Китае, Японии, основатель и руководитель арт-платформы «KNYAJESTVO», он создал свою версию «Алисы в Зазеркалье» вместе с композитором Василием Пешковым и театральным художником Марией Трегубовой.

Сцена из спектакля

Алиса-девочка – Ксения Рыжкова

Лань - Елена Соломянко

Балет идет на Малой сцене театра, на которую художественный руководитель балетной труппы Максим Севагин делает особые ставки – он рассматривает проект этого балета как открывающий существование Малой сцены театра с новой стороны: ограниченное пространство стимулирует авторов к оригинальному воплощению мыслей и сближает артистов со зрителем.

Сказка Льюиса Кэролла, переполненная символическими и закодированными смыслами, для каждого несет свой посыл. Константин Семенов, не следуя дословно за текстом сказки, также воплощает свой замысел языком балета: «Мы стремились не иллюстрировать сюжет книги, а используя найденные в ней знаки как основу, оставить своё послание… Как передать игру слов движением, как сконструировать интеллектуальную головоломку в балетном спектакле, не потеряв лёгкости и привлекательности образов условно детской сказки? Мне хотелось создать для героини, а также для зрителя поле напряженного непонимания, внутри которого пересекаются время, пространство, знаковые персонажи, возможные ситуации, сказка и ее отражение в нашем собственном зеркале».

Постановщикам удалось создать это новое поле Зазеркалья, в котором узнаваемы главные персонажи рассказа Кэролла: шахматы, Король и Королева, братья Труляля, Шалтай-Болтай. А еще в спектакле есть сам Кэролл (Евгений Жуков), перевоплощающийся в Черного Короля и Черную Королеву, и две Алисы – Алиса и Алиса-Девочка (Валерия Муханова и Ксения Рыжкова). На самом деле они не сильно отличаются друг от друга, участвуя во всех перипетиях балетного сюжета. А в первой сцене, следующей за шахматной интродукцией, где встреча их происходит в кружащемся вихре вращающихся платформ под слабым освещением зеленых абажуров, создается ощущение, что одна Алиса из реальной жизни встретила другую – из Зазеркалья. Именно с этого эпизода начинается череда удивительных встреч и превращений с героями сказки в полумраке черной сцены, затянутой театральным дымом, на которой акцентом выступает красный занавес – место, откуда, словно в цирке, появляются все герои в костюмах шахматной черно-белой расцветки. Из этого цветового ряда выбиваются только две Алисы в голубом и братья Труляля в зеленом и красном.

Новый спектакль сохраняет главное зерно сказки – ощущение волшебства, погружения в полусон, фантастики и недосказанности. И постановщикам удается передать это ощущение, не прибегая к модному в театре сегодня и столь ожидаемому в этой сказке видеоряду. Созданию ощущения волшебства служит и сама атмосфера постановки, и ритм спектакля, в интродукции и 15 сценах которого чередуются динамика и замедленное действие, номера с разным составом исполнителей – соло, дуэты, трио и групповые сцены. Выразительный язык пластики современного танца в смелых фантазийных находках «говорящей хореографии» Константина Семенова, блистательно переданной артистами, увлекает своей яркостью и самобытностью.

Музыка, созданная специально для спектакля Василием Пешковым, завораживает, погружая в балетное Зазеркалье столь же непредсказуемыми разностилевыми сочетаниями, как и само представление: композитор следует за методом писателя, взрывающего шаблоны языка, и нарушает привычные стереотипы, играя музыкальными стилями, как стеклышками в калейдоскопе – здесь и «космическая» электронная музыка, и медитативный минимализм, и квазибарокко, и даже квазисредневековье. Весь этот микс органично сливается с идеями балета, создавая живое дыхание сказки.

«Главным полем притяжения для нас был романтический механизм ухода от реальности в другое измерение, - говорит композитор. - В процессе спектакля мы пытаемся вступить в сговор со зрителем и войти в пространство художественной условности – подобно тому, как Алиса когда-то вошла в зеркало». И надо сказать, постановщикам удается войти в этот «сговор со зрителем», вовлечь его вместе с героями Зазеркалья в то измерение, в котором все возможно, и все может быть.

Евгения АРТЕМОВА,

Фото – Карина ЖИТКОВА

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