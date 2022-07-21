САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Театрализованный медиа-перформанс Broken Composers X dreamlaser представят на Новой сцене Александринского театра

Команда международного фестиваля медиаискусства INTERVALS продолжает осваивать новые площадки за пределами Нижнего Новгорода. 23 июля 2022 года на Новой сцене Александринского театра организаторы Intervals представят театрализованный аудиовизуальный перформанс Broken Composers (Москва) в коллаборации со студией dreamlaser (Нижний Новгород).

Предварять перформанс будет live-выступление музыканта из Санкт-Петербурга closeyoureyes.

Live closeyoureyes

closeyoureyes — проект музыканта из Санкт-Петербурга в стиле электронно-акустического эмбиента. Лайвы артиста— это мерцание между формой и хаосом, тишиной и шумом, хрупким и разрушительным, аналоговым и цифровым, акустическим и электронным, импровизационным и программным.

В своем творчестве closeyoureyes исследует сложные состояния и ощущения стремление к их ненасильственному преодолению.

По замыслу организаторов, музыкальное выступление будет поддержано медиа-оформлением в зале и холле Новой сцены. Гости будут попадать в перформативное пространство, едва переступив порог театра.

Перформанс v 0.1 (Broken Composers x dreamlaser)



Театрализованный аудиовизуальный перформанс состоит из трех элементов: живая электроника, мощное высокотехнологичное лазерное шоу и пластический перформанс.

Живая электроакустическая музыка создается на сцене дуэтом Broken Composers в реальном времени из акустического шума: препарированных флейт, самодельных струнных инструментов и ударов нестандартной перкуссии — цепей, стальных труб, молотков. Синтез шума пропускается через компьютер и превращается в медленные гипнотические ритмы.

Лазерное шоу объединяет два диаметрально противоположных подхода. С одной стороны — запатентованная система Laser Lumia, где управляемый руками художника лазерный луч пропускается через вращающиеся стеклянные призмы. С другой — хай-тек сетап, специально разработанный для перформанса командой фестиваля Intervals и специалистами мультимедиа-студии dreamlaser.

Хореография — это сломанный балет за пределами современного танца, построенный на физической сложности, взаимодействии с лазерными лучами и зрителями в зале, поставленный совместно с Артемом Хорошиловым — премьером Государственного академического театра классического балета Н. Касаткиной И В. Василёва.

«В концептуальном начале Intervals лежит идея взаимодействия с архитектурными объектами и пространствами через призму медиаарта. В фестивальной программе мы, с одной стороны, подходим к каждой новой площадке контекстно, но в тоже время приглашаем зрителей погрузиться в общий эксперимент — и для нас, и для них — ради нового опыта и впечатлений.

Выездные события Intervals отличаются от основной программы фестиваля. Intervals — уже сформированная структура со своими традициями и ограничениями, которые мы вынуждены учитывать: какие именно инсталляции и выступления будут понятны всем зрителям фестиваля без исключения, как они впишутся в общую сетку мероприятий. Поэтому шоукейс на новой локации — это всегда глоток свежего воздуха и новый взгляд на медиаарт через неочевидные форматы и смелые коллаборации.

Однажды мы уже делали очень необычное событие в Московской государственной консерватории. Это был концерт в аудиовизуальном формате с экспериментальной программой японо-австралийского музыканта Бенджамина Скеппера, медиа-оформлением занималась студия Radugadesign. Для академической среды в условиях классической архитектуры зала событие стало очень неожиданным и получило хороший отклик.

На Новой сцене Александринского театра мы решили показать театрализованный перформанс. Артисты Broken Composers уже выступали в музыкальной программе Intervals 2019. Нас покорил их хулиганский дух и яркий, ни на кого не похожий образ. Мы знали, что у них есть готовая демо-версия перформанса с танцорами балета Н. Касаткиной. Для усиления мультимедийной составляющей перформанса мы пригласили художников из студии dreamlaser. Всех участников, конечно, очень вдохновила сама площадка — на Новой сцене Александринского театра много технических возможностей для создания неожиданных сценариев и впечатляющих.

Открывать вечер будет эмбиентное, контрастное по атмосфере к перформансу, музыкальное выступление петербургского электронного музыканта closeyoureyes, для которого мы также подготовим необычное визуальное оформление пространства», – рассказывает куратор фестиваля Intervals Ксюша Чеховская.

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