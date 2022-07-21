Музыкальный редактор АртМосковии принял участие в программе Первого канала

20 июля 2022 года Группа «Синатра-бэнд» выступила в программе Первого канала «Доброе утро».
Группа «Синатра-бэнд» в составе Юрий Шиян, Евгений Алтудин, Андрей Красноусов, Максим Тимофеев, Вячеслав Голиков, на переднем плане — Константин Ромашов
На сценической площадке Парка Горького: Андрей Красноусов — солист, Вячеслав Голиков — гитара, Евгений Алтудин — аккордеон, Максим Тимофеев — клавиши, Юрий Шиян — бас-гитара, Константин Ромашов — ударные. Во время выступления была исполнена кавер-версия песни Леонида Утесова «Песня старого извозчика».
Напомним, Максим Тимофеев (на фото) — музыкальный редактор СМИ АртМосковия.
Фото, видео — Первый канал, программа «Доброе утро»Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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