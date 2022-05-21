САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: В лаборатории «Ленфильм-дебют» начинается второй учебный блок

Сценарно-режиссерская лаборатория «Ленфильм-дебют» запускает второй этап учебной работы. В лаборатории принимают участие авторы-дебютанты, которые занимаются разработкой проектов своих полнометражных художественных фильмов под руководством мастеров и индивидуальных кураторов. Инициатива организована киностудией «Ленфильм» в партнерстве с продюсерским центром Potential, при поддержке Министерства культуры РФ.

Лаборатория открылась 2 марта и проходит в Санкт-Петербурге на базе «Ленфильма» в онлайн- и оффлайн форматах. Первый этап начался с пятидневного очного теоретического курса, после чего в течении двух месяцев участники работали над сценариями вместе со своими индивидуальными кураторами.

В программе стартующего второго этапа запланированы встреча с генеральным директором студии «Ленфильм» Федором Щербаковым, а также семинары мастеров, кураторов и приглашенных российских кинематографистов, посвященные разбору взаимодействия режиссера и сценариста, работе в команде и постановке задач, экранизациям, визуальному и музыкальному решениям, кастингу, монтажу, созданию трейлеров и подготовке к питчингу. Также в группе будут обсуждены обновленные варианты сценариев участников.

По окончанию данной очной части участники снова перейдут в дистанционный режим работы с индивидуальными кураторами. В августе пройдет завершающий блок семинаров, и сразу после состоится финальный питчинг перед представителями Министерства Культуры РФ, фондов поддержки кино, онлайн-платформ, а также продюсерами и фестивальными отборщиками, где участники лаборатории будут защищать итоговые версии своих проектов.

«Я очень рада, что скоро мы вновь лично встретимся с участниками нашей лаборатории. Мы постарались максимально учесть их пожелания по итогам первого очного блока и, надеемся, что второй блок будет для них еще более интересным и полезным. За прошедшее после первого очного блока время все участники работали над сценариями под руководством индивидуальных кураторов, и мы с нетерпением ждем обсуждения результатов этой работы», – говорит руководитель лаборатории «Ленфильм-дебют» Наталья Дрозд.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.