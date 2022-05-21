«Театр нашего времени»: городской фестиваль негосударственных профессиональных театров

2 — 5 июня 2022 года состоится II ежегодный городской фестиваль негосударственных профессиональных театров «Театр нашего времени».

«Театр нашего времени» — проект, созданный для развития художественной деятельности негосударственных театральных коллективов и укрепления творческого обмена. Особенностью фестиваля является отсутствие жюри. Проект проходит в два этапов без выявления победителей.

Опыт проведения фестиваля в 2021 году показал, что мастеров театрального искусства не стоит ограничивать одной темой. Участникам проекта предоставлена полная свобода самовыражения. Единственным обязательным требованием является показ спектаклей, поставленных не ранее 2018 года по произведениям современных драматургов.

В 2022 году фестиваль вышел на Всероссийский уровень. Было подано 54 заявки. Откликнулись театры из самых разных уголков страны, начиная от Санкт-Петербурга и заканчивая Иркутском. Отбор прошли 16 театров.

В программе фестиваля будет представлено множество самобытных, философских, побуждающих мыслить постановок. Спектакли пройдут в разных направлениях и жанрах: пантомима, jam session, психологический перфоманс, драма, моноспектакль, авторское исполнение.

Помимо вечных вопросов о любви, чести и достоинстве режиссеры, участвующие в фестивале, решили без лишней скромности «обсудить» со зрителем критерии сегодняшнего времени, новые нормы и о новую этику. Изменился мир на самом деле или проблемы общества остались все те же, что и 100 лет назад? Ответ на этот и многие другие вопросы дадут прямо со сцены актеры.

Приятным завершение фестиваля «Театр нашего времени» станет выступление группы «HRISTINA». Арт-поп певица из Москвы 5 июня выступит на сцене старинного особняка XVIII века (главного здания Дома культуры «Гайдаровец») с русским андеграундом. В ее музыке смелый вокал переплетается с синтами из 80х: любовь и красота, драйв и сладкая тревога — все это ожидает зрителей. В завершении вечера выступит диджей Paco Veras.

Спектакли пройдут абсолютно бесплатно. Зарегистрироваться на события, а также посмотреть афишу театральных постановок можно на официальном сайте http://gaidarovec.art/fest

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