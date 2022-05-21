Игорь Рыбаков поддержал российского производителя мультфильмов Mirball Studio

Предприниматель, сооснователь «ТЕХНОНИКОЛЬ» Игорь Рыбаков первым из российских бизнесменов поддержал импортозамещение мультфильмов, инвестировал в российского производителя – Mirball Studio. Сумма инвестиций и условия сделки не раскрываются.

Также Игорь Рыбаков проведет в своих SMM-каналахакцию по привлечению средств в сектор в целом и в Mirball Studio в частности. Каждый желающий может перевести студии 1,5 млн рублей на создание одной серии мультфильма «Мой мир»: музыкального сериала для детей от 3 до 5 лет, помогающего развивать творческое воображение, фантазию и художественное восприятие. Таким образом, компания получит финансовую поддержку, а филантроп – упоминание в титрах о том, что именно он поддержал тот или иной выпуск. В Mirball Studio уже пообещали, что выпустят одну из серий с упоминанием Игоря Рыбакова, а все те, кто поддержат компанию – в декабре встретятся с Игорем Рыбаковым и основателями студии лично.

«Сегодня как никогда важно поддерживать проекты, направленные на образование детей. Когда все спокойно и дела идут ровно, образование – один из лучших способов менять себя и мир к лучшему, а когда вокруг турбулентность и неопределенность, образование – единственный способ менять себя и мир. Это особенно важно, когда из России ушло много производителей детского видео контента. Мне нравится идея основателей Mirball Studio по созданию мультсериала, направленного на взращивание предпринимательских навыков у детей. Это им пригодится в жизни», — говорит Игорь Рыбаков.

«Поддержка сферы мультфильмов от Игоря Рыбакова особенно важна и актуальна сегодня. Уверен: действия предпринимателя смогут обратить внимание на создавшийся вакуум контента для детей и привлечь к проблеме дополнительное внимание, а также так необходимые для выживания средства», — продолжает Сергей Ворожцов, генеральный продюсер и основатель Mirball Studio, добавляя, что одна из главных миссий студии – возрождение вечных ценностей, идей гуманизма и русского мировосприятия, которое основывается на единстве, мягкой силе и созидании.

«Мой мир» — музыкальный сериал от Mirball Studio, 1 мая 2022 года вышел в эфире онлайн-кинотеатра IVI. В июне появится на других ТВ-платформах, среди которых канал «МУЛЬТ и музыка». Визуально проект выдержан в духе иллюстраций знаменитого детского писателя, художника и мультипликатора Владимира Сутеева. Одна из идей проекта — вернуть очарование детских иллюстраций времён СССР и переложить их на современные анимационные технологии. Динамика познавательного процесса построена на весёлых и запоминающихся песенках об окружающем мире, которым малыши обязательно захотят подпевать.

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