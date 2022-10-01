Российское общество «Знание» объявляет о старте театрального фестиваля «Знание.Театр»

Театральный фестиваль Российского общества «Знание» пройдет в октябре – ноябре в трех городах: Нижнем Новгороде, Владивостоке и Санкт-Петербурге. В его программу войдут тематические лекции, мастер-классы от ведущих театральных деятелей России, а также показ спектакля «Трудный экзамен», поставленного по просветительской пьесе победителя конкурса «Знание.Театр».

Фестиваль «Знание.Театр» объединит целый ряд просветительских мероприятий, посвященных истории и современности российского театра, различиям в главных актерских системах, важности образования и эмоционального интеллекта в искусстве, развитию драматургии, современным сюжетам и многому другому. Центральным событием фестиваля во всех городах станет спектакль «Трудный экзамен», поставленный профессиональной труппой известных актеров под руководством лауреата премии «Золотая маска», преподавателя Школы-студии МХАТ и режиссера театра «Практика» Юрия Квятковского по пьесе драматурга-дебютанта из Астрахани, победившей во всероссийском конкурсе драматических произведений для молодежи «Знание.Театр». В спектакле задействованы актер, шоумен и телеведущий Михаил Башкатов и лауреат премии «Ника» Дарья Екамасова.

Театральный фестиваль «Знание.Театр» стартует в Нижнем Новгороде 17–19 октября, продолжится во Владивостоке 21–22 октября и завершится в Санкт-Петербурге 2–4 ноября. В течение нескольких дней жители и гости городов-участников фестиваля, интересующиеся театром, смогут бесплатно посетить лекции, мастер-классы и другие мероприятия с участием известных деятелей театрального искусства. Среди них режиссер, художественный руководитель театра «Практика», профессор, зав. кафедрой сценической речи и вокала Школы-студии (института) имени Вл.И. Немировича-Данченко, заслуженная артистка РФ, Марина Брусникина; драматург, прозаик и поэт, лауреат премий «Золотая маска» и «Ясная Поляна» Дмитрий Данилов; театральный критик, кандидат искусствоведения, доцент Школы-студии МХАТ Павел Руднев; актриса Российского академического Молодежного театра, лауреат Премии Правительства РФ Нелли Уварова и другие. Участники фестиваля также смогут посмотреть спектакль «Трудный экзамен» (12+), премьера которого состоялась 2 сентября в Москве в Российском академическом Молодежном театре. Вход на все мероприятия доступен по предварительной регистрации на сайте «Знание.Театр».

Театральный фестиваль проходит в рамках большого проекта «Знание.Театр», который стартовал весной 2022 года со всероссийского конкурса на лучшую просветительскую пьесу для молодежи. Он проводился с 18 апреля по 30 мая. Было подано 420 работ из 68 регионов России. В середине июня Российское общество «Знание» и экспертное жюри выбрали лучшее произведение. Победителем стала пьеса «Трудный экзамен» 29-летней Гульнары Искалиевой из Астрахани. Девушка работает главным специалистом службы электрических режимов в Астраханском региональном диспетчерском управлении системного оператора единой энергетической системы, а в свободное время занимается литературой и театром.

Проект «Знание.Театр» проводится Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ, а также Министерства науки и высшего образования РФ. Партнером Проекта выступает театр «Практика».

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