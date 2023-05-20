Мужской хор «Оптина Пустынь» открыл фестиваль «Покровские встречи» в Вологде

Двумя концертами одного из самых ярких российских богослужебных коллективов открылся в Вологде ежегодный фестиваль православной культуры «Покровские встречи».





Мужской хор «Оптина Пустынь», концертный зал «Русский дом», Санкт-Петербург

13 мая мужской хор «Оптина Пустынь» (Санкт-Петербург) выступил в концертном зале «Русский дом», а 14 мая – в Софийском соборе Вологодского кремля. Все певчие хора – профессионалы, выпускники Петербургской консерватории. Ансамбль состоит из тщательно подобранных голосов, благодаря чему коллективу по силам самые сложные исполнительские задачи. Основатель хора, художественный руководитель и регент Александр Семёнов – автор множества концертных программ, хоровых аранжировок и концепций исследовательских проектов.

Мужской хор «Оптина Пустынь», Софийский собор, Вологда

Музыканты подготовили для вологжан разнообразную и стилистически богатую программу. В нее вошли, например, восстановленный по рукописи конца XVII века причастный стих на Пасху «Тело Христово» (ранний партес), стихира Рождества Пресвятой Богородицы «Днесь Иже на разумных Престолех» (знаменный распев), а также песнопение «Достойно есть», рожденное на вологодской земле: это партесная обработка киевского распева, взятая из рукописи начала ХVIII века Кирилло-Белозерского монастыря.

Вторая часть выступления была отдана произведениям русских композиторов, обращавшихся в своем творчестве к древним распевам: Александра Кастальского, Георгия Свиридова, Сергея Рахманинова. Кроме того, прозвучали сочинения русских классиков – Чайковского, Бортнянского, Глинки. Восторг слушателей вызвало виртуозное исполнение «Полета шмеля» Римского-Корсакова – произведения, требующего от каждого исполнителя-вокалиста отточенной техники, а от ансамбля в целом – безукоризненной слаженности.

«Эти два концерта в Вологде принесли зрителю удовольствие от эталонного хорового исполнения прекрасной музыки», – цитирует руководителя Вологодской филармонии Дениса Саничева местная областная газета «Красный Север».

Мужской хор «Оптина Пустынь» известен далеко за пределами родного Петербурга. Ценители русского церковного пения приезжают на службы в Успенский храм на Васильевском острове из всех уголков мира. Хор был создан в 1996 году – более четверти века назад, и все это время музыканты под руководством Александра Семёнова сочетают пение за богослужениями с изучением древнерусского певческого наследия и популяризацией отечественной певческой культуры. В биографии коллектива – сотни гастролей по стране и миру, а также десятки записей, включая разноплановые альбомы и музыку к художественным и документальным фильмам. Погружая слушателей в традиции русской хоровой культуры, исполняя произведения классиков и современников, музыканты неизменно следят за качеством звука, при этом обеспечивая интеллектуальное и духовное наполнение пения.

XIV Открытый фестиваль православной культуры «Покровские встречи», посвященный памяти святителя Игнатия (Брянчанинова), в этом году проходит с 13 по 25 мая. В программу вошли десятки культурных мероприятий в Вологде и Череповце.

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