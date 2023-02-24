«Медиум»: оперный триллер в Геликоне

Театр «Геликон-опера» представила постановку оперы «Медиум» американского композитора итальянского происхождения Джана Карло Менотти. Из 25-ти опер, написанных им, эта стала самой знаменитой и вознесла автора на вершину славы. Новый спектакль создала уже сработавшаяся команда Геликона под руководством художественного руководителя театра Дмитрия Бертмана: режиссер-постановщик Илья Ильин, дирижер-постановщик Валерий Кирьянов, художники Ростислав Протасов (сценография), Ника Велегжанинова (костюмы), Денис Енюков (свет).

Моника – девочка, актриса Ангелина Сазонова, Мадам Флора – актриса Лариса Костюк

Тоби – актер Николай Пацюк, Мадам Флора – актриса Лариса Костюк, Моника – актриса Александра Соколова

Сюжет для либретто, написанного самим Менотти, он почерпнул из жизни. Лежащий в его основе случай произошел в одном из мрачных районов Чикаго в начале ХХ века. В центре его – известная как медиум мадам Флора, по сути, шарлатанка, наживающаяся на несчастьях убитых горем людей. В своих спиритических сеансах она использует собственную дочь Монику и приемного глухого сына Тоби, которые имитируют голоса призраков и прочие звуки. Однако во время одного из сеансов разыгранный как по нотам спектакль выходит из-под контроля: Флоре кажется, что кто-то схватил её за горло, ей чудятся крики, сводящие с ума, в которых она подозревает Тоби. Этот момент делит спектакль на до и после. До – наглая и бесцеремонная мадам без моральных и физических преград. После – сжавшая и помешавшаяся от страха старуха, пытающаяся отмолить грехи и найти объяснение случившемуся с ней казусу. И несмотря на то, что на ее раскаяние не реагируют клиенты, молящие о продолжении сеансов – единственной для них иллюзорной связи со своими умершими детьми, – мадам Флора непреклонно возвращает им деньги и продолжает молить Высшие силы о прощении.

Два разных мира главной героини, разделенные постановщиками временем, представляют ее в динамике: это 2 разных психологических портрета, ярко и драматично срежиссированных Ильей Ильиным и блестяще сыгранных Ларисой Костюк.

Сцена из спектакля «Медиум»

Вместе с изменением мадам Флоры в версии постановщиков взрослеют и ее дети, между которыми разыгрывается эротический роман. Запуганный мальчик Тоби, исполненный юным Иваном Новоселовым, превращается в красивого юношу (Николай Пацюк), накопившего агрессию против неродной матери, которая приводит к неожиданному исходу. Моника-девочка в исполнении трепетного сопрано дебютировавшей Ангелины Сазоновой, становится игривой молодой леди (Александра Соколова), но так и не может окончательно вырваться из-под власти уже помешавшейся матери.

Развязка спектакля, согласно концепту оперы, оставляет ощущение надосказанности и широкое поле для размышлений, заставляя задуматься о природе человеческой психики, поступков и отношений.

Спектакль поставлен так, что непрерывно держит слушателя в напряжении, да и музыка оперы, кинематографичная по своей природе, изобилующая мелодическим и декламационным разнообразием, богатой оркестрово-тембровой палитрой, создает непрерывное напряжение, превращая эту оперу в психологический триллер. Недаром «Медиум» стала первой американской оперой, по которой был снят кассовый фильм – он широко демонстрировался в кинотеатрах Америки, а бюджет на экранизацию оперы уже через два года после ее премьеры на Фестивале музыки в Колумбийском университете в 1946 году превысил 2 миллиона, композитор же попал на обложку журнала TIME.

Камерный оркестр под управлением Валерия Кирьянова, скрывающийся за ширмой салона мадам Флоры, с точностью и выразительностью доносит до слушателя все музыкальные детали партитуры, в которой соединились не только элементы мюзикла и джаза, но и влияния Мусоргского, Дебюсси, Пуччини. Кстати, именно прием омузыкаливания интонации человеческой речи Мусоргского, использованный Менотти, создает психологичность и напряженность музыкально-сценической драматургии. Постановщикам и артистам удалось адаптировать эту действенную интонацию и в русском переводе, в котором идет спектакль.

Мадам Флора – актриса Лариса Костюк, Моника – девочка, актриса Ангелина Сазонова

Мадам Флора – актриса Лариса Костюк

Мистическая таинственность и напряжение в спектакле создается также благодаря сценографии и свету. Зрителя психологически готовят со входа – уже в холле театра его встречает полумрак, освященный синими прожекторами снизу. Полумрак сохраняется на протяжении всего спектакля. Инфернальную атмосферу дополняет обстановка на сцене, занимающей центральное место в окружении зрительских рядов в Белоколонном зале княгини Шаховской, где идет спектакль: вращающийся диск, на котором круглый стол со всей полагающейся атрибутикой для спиритического салона – с одноногими крылатыми львами, подпирающими его, с полупрозрачной светящейся сферой по центру. Над резным креслом для главной устроительницы действа – светящаяся голова Медузы Горгоны, олицетворяющей, согласно древнегреческому мифу, отвратительное существо, воплотившее страх и смерть, но вместе с тем и глубоко несчастную красавицу, которая по стечению роковых обстоятельств стала безвинной жертвой из-за обрушившегося на нее проклятия богини. Подобно ей, и главная героиня спектакля соединяет черты монстра и жертвы. Но если история Медузы Горгоны всем известна, то история мадам Флоры покрыта таким же полумраком, какой царит в спектакле – ее начало остается за скобками сюжета оперы, а ее окончание оставляет больше вопросов, ответить на которые предстоит зрителю.

Евгения АРТЕМОВА,

Фото - Ирина ШЫМЧАК

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