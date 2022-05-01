Московской публике представили этнобалет «Дети белого солнца» Национального театра танца Якутии

28 апреля 2022 года в Российском академическом молодежном театре москвичам показали этнобалет «Дети белого солнца». Это первый показ спектакля Национального театра танца Республики Саха (Якутия) имени Зверева-Кыыл-Уола за пределами республики.

«Мы впервые привезли наш этнобалет в Москву. Прошли экспертную комиссию Росконцерта, эксперты комиссии отбирают лучшие коллективы, которые затем представляют свое искусство в других регионах страны. Нас включили в число 80 лучших коллективов из регионов, благодаря чему мы сегодня в Москве», – сообщила Вера Черноградская, заведующая литературно-драматургической частью Национального театра танца.

«Дети белого солнца» – история о самых северных тюрках – якутах. Языком танца мы рассказываем зрителям о том, кто мы, откуда мы пришли, знакомим с нашими легендами, – сказала Черноградская. – Научным консультантом проекта выступил известный тюрколог, доктор исторических наук Анатолий Гоголев. На основе его научных трудов художественный руководитель театра Светлана Бессонова и выдающийся хореограф современности Георгий Ковтун написали либретто, в основе которого – легенда о происхождении тюрков от Матери-Волчицы и Человека, об испытаниях, выпавших на долю народа, вражде с могущественными соперниками, о переселении на берега Лены, и конечно же – о великой любви».

Эпическая история, как и положено, завершается миром, после множества событий, сражений и потерь герои обретают счастье. За терпение, волю к жизни, за то, что они пронесли через все испытания свою любовь, Бог Солнца отправляет людям с неба алмазы – несметные богатства земли. Действо завершает большой осуохай – древний танец поклонения солнцу.

Постановка сочетает новаторскую хореографию, современные сценические эффекты, этническое пение и архаичное звучание аутентичных якутских инструментов. Над созданием этнобалета трудилась большая команда. Музыку написал народный артист России и Татарстана, председатель Правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин. Режиссером-постановщиком и хореографом выступил заслуженный деятель искусств РСФСР Георгий Ковтун, художником-поставщиком – Олег Молчанов, оба они – из Санкт-Петербурга. Хормейстером и аранжировщиком стали музыканты из Одессы – Светлана Смирнова и Ян Сырбу.

«Этот спектакль среди всех наших работ стоит особняком, потому что над его созданием работали люди разных национальностей, представители разных городов, разных театральных школ, и у них разное видение», – рассказала Лена Аркадьева, заведующая художественно-постановочной частью театра. Она уверена, что получилось произведение, которое понятно всем, даже тем, кто незнаком с культурными традициями и легендами народа саха: ведь язык танца понятен всем без перевода.

Любовью к Якутии, уважением к ее культуре и традициям наполнена музыка этнобалета. Композитор Рашид Калимуллин бережно вписал в музыкальную ткань и звучание хомуса, и «якутской скрипки» – кырыымпы, и музыкального лука ох кыл.

«Якутия – удивительный край, один из потрясающих цветков нашей прекрасной страны – России, – сказал композитор – Мне посчастливилось поработать с уникальной музыкальной культурой этого замечательного края и познакомиться с замечательными и талантливыми людьми, и я очень этому рад».

Этнобалет смогут увидеть и жители Санкт-Петербурга: уже 5 мая спектакль покажут на сцене Эрмитажного театра. Коллектив Национального театра танца также выступит в городах Подмосковья и Ленобласти – в рамках федеральной программы «Мы – Россия» Министерства культуры Российской Федерации. Гастрольный тур театра является частью культурной программы, приуроченной к 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и 100-летию образования Якутской АССР.

Фото — РАМТ, ramt.ru

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