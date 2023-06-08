САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: В РГИСИ проходит дипломная декада выпускных спектаклей

Последние показы десяти спектаклей пройдут в рамках дипломной декады Российского государственного института сценических искусств.

Окончание учебного года в Российском государственном институте сценических искусств традиционно предваряет декада выпускных спектаклей: в течение июня все курсы последнего года обучения в заключительный раз играют свои постановки, которые на протяжении нескольких лет входили в репертуар Учебного театра «На Моховой».

В этом году афишу декады составляют десять спектаклей в исполнении студентов пяти мастерских: з.д.и. респ. Карелия Андрея Андреева, з.д.и. респ. Карелия Арвида Зеланда, з.а. РФ Александра Исакова, доцента Алексея Козлова и з.р.к. РФ Владимира Норенко.

В числе постановок – драмы, комедии и мюзиклы, пластические композиции, детская сказка в сопровождении живого оркестра в стиле рок-н-ролл, интерпретации произведений Федора Достоевского, Николая Гоголя, Карло Гольдони, Жан-Батиста Мольера и других.

Впервые в рамках дипломной декады на сцене Учебного театра «На Моховой» пройдет показ полнометражного игрового фильма.

11 июня в 14:00 состоится специальный показ кинокартины «Физфак» выпускного курса мастерской Алексея Козлова, набранного совместно со студией «Ленфильм». Фильм вышел в широкий прокат осенью 2022 года.

В завершении театрального сезона Учебный театр «На Моховой» ежегодно проводит Премию зрительских номинаций с целью по достоинству оценить постановки выпускников РГИСИ. Каждому спектаклю будет присвоена индивидуальная номинация, название которой будут выбраны из предложенных зрителями вариантов. Финалом станет зрительское голосование за лучший дипломный спектакль.

Дипломная декада выпускных спектаклей завершится 30 июня.

За ней последует Торжественная церемония вручения дипломов зале Учебного театра для всех выпускников РГИСИ и выход в большую профессиональную жизнь специалистов различных профессией с области искусства: артистов и режиссеров драматического, музыкального театра и театра кукол, сценографов, художников-технологов, продюсеров, театроведов.

Где? Санкт-Петербург, Учебный театр «На Моховой»: www.учебный-театр.рф.

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