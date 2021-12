ОРГАННЫЕ ФРЕСКИ: ОТ МЕССИАНА ДО НАШИХ ДНЕЙ

18 декабря 2021 года в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла пройдет концерт цикла «Голоса Вселенной: орган XXI века. Классика органного авангарда».

В вечере примут участие Марианна Высоцкая (орган), Станислав Малышев (скрипка) и Андрей Винницкий (вибрафон, колокольчики). В программе: Жан Лангле, Реджис Кампо, Тадаси Яманучи, Арво Пярт, Валерий Кикта, Фарадж Караев, Альфред Шнитке, Дмитрий Смирнов, Оливье Мессиан.

В ХХ столетии музыканты открывали новые звуковые миры с помощью электроники, но оказалось, что орган – один из древнейших инструментов – может создавать звучания даже более фантастические, чем современный синтезатор. Новый цикл Collegium Musicum представит самые впечатляющие сочинения ХХ века для органа. Программа Марианны Высоцкой – это панорама органной музыки последнего столетия, в которой представлены и классики (Мессиан, Лангле, Пярт), и яркие зарубежные авторы (Кампо, Яманучи), и целая плеяда отечественных композиторов (Альфред Шнитке, Валерий Кикта, Фарадж Караев), в том числе прозвучит российская премьера пьесы «Love» Дмитрия Смирнова, умершего прошлой весной от коронавируса.

«Церковный орган в представлении большинства людей – инструмент консервативный, такая машина времени, чье звучание переносит в прошлое. Но почти вся самая радикальная органная музыка рождалась в церкви. Мессиан всю жизнь служил церковным органистом, Лигети свои сочинения создавал и записывал в условиях соборной акустики, самое фантастическое исполнение пьесы Джона Кейджа As Slow as Possible, рассчитанное на 639 лет, – о таком вряд ли мог мечтать сам автор – запустили на органе в немецком соборе. Наш фонд уже восемь лет представляет программы, в которых звучит классика органного репертуара, теперь настало время показать, на что еще способен этот инструмент. Уверяю вас, это прорыв в иную реальность, а каждый концерт – потрясение», – комментирует директор фонда Collegium Musicum Олег Романенко.

Напомним, что цикл «Голоса Вселенной» начался в октябре 2021 года и продлится по май 2022-го. Он включает пять программ, представляющих широчайшую палитру современной органной музыки: от Оливье Мессиана, первым открывшего новые горизонты органных звучаний в 1930-е, и Дьёрдя Лигети, в 1960-е полностью перевернувшего представление о возможностях инструмента, до многочасовой органной инсталляции. Часть произведений прозвучит в России впервые.

Начало в 18:00.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru