ТНТ и PREMIER представят 4 сериала на фестивале «Пилот» в Иваново

С 22 по 25 июня в городе Иваново пройдет V российский фестиваль «Пилот», на котором традиционно показывают первые и пилотные эпизоды новых российских сериалов для телевидения и онлайн-платформ, а профессиональное жюри из представителей киноиндустрии выбирает лучших. В этом году телеканал ТНТ и платформа PREMIER покажут 4 новых проекта – комедий, драмеди и детективов.

«МАКРОН» (Good Story Media)

Режиссер: Борис Дергачев (реж. «Праздники» (в производстве), актер «Друг на час», «Свободные отношения» и др.).

Сценарий: Ирина Аркадьева («Сладкая жизнь», «БИХЭППИ»).

Жанр: комедия.

Главный герой сериала, 23-летний Вова, приезжает из Москвы в деревню на день рождения мамы со своей девушкой. У них всё очень серьёзно, но есть одно «но»… девушка Вовы - ровесница его 45-летних родителей. Похоже, в семье появился свой собственный Макрон, что вызывает бурную негативную реакцию и непонимание со стороны консервативных родственников.

В ролях: Кузьма Сапрыкин, Марина Александрова, Ольга Медынич, Михаил Трухин, Александр Робак, Дарья Пицик и другие.

«ПРО ЭТО САМОЕ» (Comedy Club Production)

Режиссер: Константин Смирнов («Жуки», «Две девицы на мели»).

Сценарий: Максим Вахитов («Универ», «Интерны», «Гусар»), Юлия Галиченко («Триада»).

Жанр: комедия.

Митя после восьми лет учебы в Петербургском медицинском ВУЗе возвращается в родное село Озерное, где все его очень ждут, ведь местной больнице нужен врач. Но выясняется, что не хирург, не стоматолог, и даже не уролог, а психолог-сексолог. Консервативные жители не принимают Митю, родной отец грозится отречься, но Митя не сдается. Потому что знает, насколько нужна помощь непросвещенным в сексуальных вопросах людям, которые поколениями табуировали тему «этого самого», и живут в мире мифов, суеверий и предрассудков.

«КИБЕРПАПА» (1-2-3 Production)

Режиссер: Владимир Болгов («Закон и беспорядок», «Дикие предки»).

Сценарий: Жаргал Бадмацыренов («Маньячелло»), Валерий Будаев.

Жанр: комедия.

50-летний сварщик Игнат ради отношений с пасынком Саней соглашается вступить в киберспортивную команду подростков от 15-17 лет. Вопреки всему, возрастной игрок становится местной звездой, любимцем публики на интернет-площадках и героем мемов, а для команды «Пираньи» - наставником, другом и киберпапой. Игнат знакомится с жизнью подростков изнутри и помогает решать их проблемы.

«ГОРЯЩИЙ ТУР» (1-2-3 Production)

Режиссер: Дмитрий Тюрин («Жажда», «Эпидемия»).

Сценарий: Алексей Колмогоров («Анна-детективъ»).

Жанр: приключение, детектив.

Главные герои – Сергей, бывалый бизнесмен средней руки из Барнаула, и Михаил, интеллигентный профессор геологии - приезжают в мексиканский Четумаль на отдых со своими взрослыми дочерями. Но в один вечер Даша, дочь Сергея, и Аня, дочь Михаила, отправляются на прогулку и не возвращаются. На берегу моря находят тело утонувшего мексиканского парня, с которым их видели в последний раз. После короткого дознания полиция объявляет, что девушки тоже утонули. Но так как их тела не найдены и в деле много неясного, Сергей и Михаил сомневаются в гибели дочерей. Они считают, что девочек похитили, начинают свое расследование и оказываются втянуты в разборки местной мафии.

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