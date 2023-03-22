Музей-заповедник «Царицыно» представил выставку «На грани. Искусство гранения и гравировки стекла»

Стекло может принимать любые формы, всё зависит от мастерства тех, кто это стекло обрабатывает в промышленных масштабах и на экспериментальных площадках. Открывшаяся на днях выставка в Царицыно – тому яркий пример.

Стекольное дело в России имеет давнюю, долгую, во многом драматическую историю. Стеклом начали заниматься еще в X веке (об этом свидетельствуют археологические раскопки), затем был завод в Измайлове, Императорский фарфоровый, но настоящее развитие стекло получило в ХХ веке. Многое за ушедший прошлый век было утрачено безвозвратно, однако на Гусевском хрустальном заводе им. Акима Мальцова до сих пор работают мастера. Их, уже современные работы, тоже представлены на выставке.

На выставке представлены образцы московской и ленинградской стекольных школ (к последней была причастна скульптор Вера Мухина), изделия Дятьковского, Гусевского, Борисовского (республика Беларусь) заводов. Спорт, страницы истории (правление Ивана Калиты), представители флоры и фауны, развития промышленности, геологии, космоса – лишь немногие темы мастеров стекольного дела. Экспонаты самых разных форм смотрятся совершенно по-разному благодаря специально продуманному свету –главному участнику выставки, ибо красоту и блеск стекольных изделий без него показать невозможно.

Выставка завершит работу 25 августа 2024 года.

Марина АБРАМОВА

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