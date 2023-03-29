Раритеты собрания

Государственная Третьяковская галерея представила выставку «Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII-XXI веков из фондов Третьяковской галереи»

Есть произведения, которые не так часто покидают музейные фонды, а на постоянной экспозиции их не встретить. Живопись Николая Неврева, Карла Гуна, Григория Седова, Евграфа Сорокина знакома далеко не всем. На новой выставке музея можно исправить пробел.

Исторический жанр, скульптура, архитектурный пейзаж, интерьеры, бытовая живопись, мультимедийная составляющая – всё это можно увидеть в залах ГТГ на Крымском валу. Сравнение – главное слово экспозиции. Разные художники в разные эпохи создавали полотна на одни и те же темы, проявления эмоций. Менялись костюм, архитектура, но чувства героев оставались прежними.

Так, например, происходит с картинами Евграфа Сорокина «Свидание» и Петра Вильямса «Весна. Портрет А.С. Мартинсон и А.Д. Понсова». История XVI-XVII веков России и Европы полна драматических событий, заговоров, интриг, но разницу в восприятии, национальный колорит поочередно подчеркивают (каждая по-своему) картины Константина Маковского и Карла Гунста.

Виктор Васнецов, наш знаменитый русский сказочник, предстает на выставке картиной «Преферанс», чье настроение очень напоминает эстетику живописи Павла Федотова. Мы знаем лукавого Мефистофеля Марка Антокольского, но здесь же Мефистофель – задумчив и зол.

Интерьеры века XIX сменяют комнаты начала ХХ-го, ярмарки и гулянья в садах и парках времен Николая Сапунова – праздничными демонстрациями, маевками. История живописи не имеет конца, она длится до тех пор, пока будет жив человек.

Выставка продлится до 13 августа 2023 года.

Марина АБРАМОВА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.