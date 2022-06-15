Классические дуэты сойдутся в битве CLASSIC BATTLE городе Чехов

В Подмосковье продолжается серия бесплатных концертов классической музыки «Русское пространство».

Для жителей подмосковных городов выступают солисты лучших оркестров России: БСО им. Чайковского, MusicAeterna, Национального филармонического оркестра России и Государственной академической симфонической Капеллы РФ.

Следующий такой концерт под названием Classic battle состоится 18 июня в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово». В вечере примут участие Елена Мойсеенко (фортепиано), Фатима Дзусова (фортепиано), Антон Мойсеенко (кларнет) и Антон Булкин (виолончель). Музыканты исполнят произведения Рахманинова, Чайковского и Прокофьева, написанные для фортепиано в 4 руки, для кларнета и фортепиано и для виолончели и фортепиано. На сцене развернется битва классических дуэтов: фортепиано и кларнет против виолончели и фортепиано, четырехручный фортепианный дуэт против виолончели и кларнета. Лидера этого вечера определят голоса и аплодисменты зрителей.

Выступления солистов дополнят увлекательные рассказы о русских композиторах, историях их жизни и создания звучащих музыкальных произведений. Особую атмосферу помогут создать проекции детских рисунков, которые будут транслироваться во время концерта.

Вечер пройдет в рамках образовательного проекта «Русское пространство», реализуемого фондом SoundOut при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Проект стартовал в мае в Музее-усадьбе Архангельское. Его цель – популяризация русской культуры и, в частности, камерной музыки, написанной отечественными композиторами. В исполнении солистов ведущих российских коллективов на концертах звучат произведения Мусоргского, Прокофьева, Глинки, Рахманинова, Чайковского, Глазунова. Напомним, что благотворительные концерты-лекции проходят в трёх городах Московской области, Красноармейске, Красногорске и Чехове. Все концерты проекта бесплатные.

«SoundOut» — благотворительный частный фонд, учрежденный в 2020 году музыкантами Антоном и Еленой Мойсеенко. Фонд работает как творческая мастерская по созданию уникальных концертно-просветительских программ, поиску юных талантов, организации их совершенствования и профессиональной поддержке.

Приоритетами фонда являются регулярное проведение концертов-лекций, мастер-классов, поиск и системная материальная поддержка юных талантливых музыкантов, их интеграция в общемировое культурное пространство и развитие творческого потенциала.

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