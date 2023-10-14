Эмилио Сантарелли - итальянский скульптор.

Родился 1 августа 1801 - умер 29 октября 1889.

Художественные сокровища из собрания Музея-заповедника «Архангельское» представили в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. 2023.

Visited 1 times, 1 visit(s) today